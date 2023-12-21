Военная экономика – не панацея: почему не стоит о ней говорить

Пора серьезно поговорить о так называемой "военной экономике" – термин, который большинство открыло для себя относительно недавно и подобно ребенку с новой игрушкой, у которой интерес преобладает над всем остальным.

Ужасная жизнь в тылу – путь к поражению

Первый вопрос, который у меня есть к тем, кто бегает с "военной экономикой" как универсальным решением наших проблем, это то, известно ли какой процент ВВП на сегодня государство через бюджет уже перераспределяет на Силы обороны? Или в целом какая доля ВВП прямо (через бюджет) или косвенно (через благотворительность) уже перераспределяется на армию? По тем цифрам, которые видел, примерно получится показатель в +30% ВВП.

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Следующий вопрос – каков предел этого показателя? Война – это жизнь в долг. В долг настоящего и, особенно, будущего, а также расплата за нежелание платить гораздо меньше за оборону в прошлом.

Так вот, существует определенный показатель, пересекая который, наше государство сложится как карточный домик изнутри. В СССР, который так и не вышел из мобилизации во Второй мировой войне, показатель расходов на оборону по отдельным подсчетам составлял до 40% ВВП. Второй Рейх в Первую мировую не в последнюю очередь запросил мира потому, что уровень жизни в тылу упал ниже определенного предела. Солдаты на фронте не видели особого смысла воевать за то, что их родные в тылу живут все хуже.

Это такие вот два вопроса, важных ответов на которые нет у тех, кто открыл для себя недавно такое понятие как "военная экономика".

Можно затянуть пояса, но во всем есть предел

При этом все вышесказанное не отрицает того, что, возможно, нужно еще немного ВВП перераспределить на Силы обороны. Или лучше тратить имеющиеся ресурсы, но у этого процесса есть определенный предел. И это следует помнить.

К теме Ключ к украинской победе

Отдельно поздравляю всех с тем, что мы снова позволили набросить априори невыгодный дискурс. Мы забываем, что Украина и так взяла на себя немало прямых и опосредованных затрат в противодействии ревизионизму Московии. Есть, конечно, возможность подтянуть пояса и еще чуть-чуть взять. Но есть определенный предел.

Поэтому параллельно с тем, что Украина делает соответствующие шаги, наши партнеры должны начать превращать номинальное преимущество в ВВП по сравнению с Московией в реальное преимущество на поле боя в форме вооружения и боеприпасов. Потому как-то просить Украину дальше тянуть лямку противодействия Московии, как сейчас, это уже немного слишком. Какие бы мы ни были эффективные и классные, но самообеспечения не будет. Как в принципе не могло бы быть его во всех других странах НАТО, кроме США если бы они оказались в обстоятельствах Украины.

Но мы не будем бороться с тем дискурсом, который нам навязывают, а безропотно оденем на себя и будем друг друга есть.

Этот "офис простых решений" в сфере стратегии без всякого знания истории и теории уже довольно-таки надоел.