Более года назад, 31 мая 2024 года, Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Норвегией – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Королевством Норвегия.

Это соглашение стало пятнадцатым в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7).

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Норвегии – читайте дальше.

В целом Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.

Какие обязательства взяла на себя Норвегия в рамках соглашения по безопасности?

Как и большинство других двусторонних соглашений по безопасности в этой серии, соглашение по безопасности с Норвегией предусматривает комплексное сотрудничество по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки Норвегия обязалась в течение 5-летнего периода (2023 – 2027 годов) направить не менее 75 миллиардов норвежских крон (6,4 миллиарда евро) на поддержку оборонных возможностей Украины. Эта поддержка охватывает, в частности, предоставление истребителей F-16, систем ПВО NASAMS и развитие морских возможностей Украины. Дополнительно Норвегия подтвердила готовность участвовать в подготовке украинских военнослужащих в рамках международных и двусторонних инициатив, а также укреплять ОПК Украины путем инвестиций в украинское оборонное производство и локализации производства в Украине.

Как и в каких объемах Норвегия поддерживала Украину?

Норвегия стала одной из немногих стран-партнеров Украины, которые в течение первого года выполнения соглашения по безопасности продемонстрировали систематическое выполнение взятых на себя обязательств по всем пунктам соглашения.

Военная поддержка

В 2024 году Норвегия направила не менее 1,2 миллиарда евро на предоставление Украине вооружения и военной техники для противодействия российской агрессии.

Значительный вклад в усиление обороноспособности Украины Норвегия делает в рамках ряда коалиций возможностей – Коалиции морских возможностей, Коалиции дронов, Коалиции авиационных возможностей, а также Коалиции интегрированной ПВО и ПРО.

Так, в течение года имплементации соглашения Норвегия значительно укрепила способности украинской ПВО. В июне 2024 года Норвегия анонсировала выделение 240 миллионов евро на усиление противовоздушной обороны Украины. Часть из этих средств – 125 миллионов евро – Норвегия инвестировала в совместную передачу с Германией, Данией и Нидерландами 100 зенитных ракет MIM-104 к ЗРК Patriot для Украины. А уже через месяц, в июле, Норвегия вместе с Германией профинансировали предоставление Украине полной батареи ПВО IRIS-T.



Система IRIS-T / Фото Latvijas armija

Кроме этого, в октябре Норвегия присоединилась к немецкой инициативе по усилению ПВО Украины и выделила 120 миллионов евро для компенсации Румынии передачи системы ПВО Patriot на нужды Украины.

на нужды Украины. Еще одним важным вкладом Норвегии стало предоставление в декабре 2024 года системы ПВО NASAMS и истребителей F-35 Польше для защиты ключевого логистического центра военной помощи Украине, который расположен в Жешуве. Всего в течение 2024 года Норвегия выделила более 500 миллионов евро на проекты по усилению ПВО Украины.

В 2025 году Норвегия продолжила укреплять способности украинской противовоздушной обороны. Так, в феврале страна сделала вклад на сумму 100 миллионов евро в закупку средств ПВО для Украины в США через американский механизм JUMPSTART.

В рамках другой Коалиции – Коалиции по авиационным возможностям – Норвегия в 2024 году анонсировала слудующее предоставление Украине 6 истребителей F-16. Незначительное количество самолетов, которые Воздушные силы Норвегии обязались предоставить Украине, связано с тем, что Норвегия хотела обеспечить Украину только боеспособными истребителями F-16.



Дополнительно к этому обязательству Норвегия в конце октября 2024 года направила 112 миллионов евро на закупку вооружения и запасных частей к истребителям F-16 через американский механизм JUMPSTART. По состоянию на май 2025 года в оборонном ведомстве Норвегии заявили, что передача самолетов F-16 продолжается по графику, однако из соображений безопасности не сообщили, сколько истребителей Украина уже получила.



Два норвежских истребителя F-16 / Фото Королевские воздушные силы Норвегии

Как солидер Коалиции морских возможностей Норвегия с 31 мая 2024 года до 31 мая 2025 года активно участвовала в усилении ВМС Украины. В июле 2024 года Норвегия передала Украине запасные части для вертолетов Sea King, которые ранее прислала Германия для развития береговой охраны Украины. А в декабре Норвегия выделила более 230 миллионов евро для усиления украинского флота путем предоставления соответствующего военного оборудования, малых катеров, разведывательных дронов, беспилотных надводных кораблей, проведения учений для украинских военных и финансирования операций по разминированию Черного моря.

Большой вклад Норвегия сделала и в увеличение беспилотных возможностей Сил обороны Украины. В сентябре 2024 года Норвегия выделила 48 миллионов евро в Международный фонд для Украины (IFU) на финансирование закупки дронов и ПВО для Украины. Следующий взнос на сумму 60 миллионов евро Норвегия сделала в закупку беспилотников для Украины в январе 2025 года. А уже в феврале в оборонном ведомстве Норвегии официально сообщили о присоединении страны к Коалиции дронов и дополнительном взносе в нее на 50 миллионов евро. Кроме этого, в апреле Норвегия совместно с Великобританией направили почти 300 миллионов евро в закупку радарных систем и сотен тысяч БПЛА для нужд Сил обороны Украины.

В течение ближайших месяцев и лет оборонная поддержка со стороны Норвегии будет устойчивой. Только в 2025 году Норвегия направит 6,2 миллиарда евро на военную помощь Украине. В целом предоставление оборонной поддержки со стороны Норвегии продлится как минимум до 2030 года в рамках Программы поддержки Нансена, бюджет которой составляет почти 18 миллиардов евро на 2023-2030 годы.

Сотрудничество в ОПК

Норвежские оборонные компании еще с 2022 года поддерживают украинскую оборонную промышленность в противодействии российской агрессии. Так, норвежский оборонный производитель Prox Dynamics с 2022 года предоставил Украине более 1000 сверхмалых БПЛА Black Hornet, которые ВСУ используют для разведки и определения целей.

Важную роль в усилении обороноспособности Украины с начала полномасштабного вторжения России играет также норвежская оборонная компания Kongsberg Defence and Aerospace, которая занимается производством ЗРК NASAMS. Именно эти системы ПВО обеспечивают эффективную защиту украинских городов от российских ракет и дронов.

В марте 2023 года Украина и Норвегия усилили сотрудничество в сфере оборонных закупок путем подписания Соглашения о намерениях на трехлетний период между Агентством оборонных закупок МОУ и Норвежским оборонным материально-техническим агентством (NDMA). А уже в январе 2024 года Норвегия разрешила Украине покупать вооружение непосредственно напрямую у предприятий норвежского ОПК. Это разрешение для Украины стало исключительным, ведь с 1959 года в Норвегии действует запрет на продажу вооружения и боеприпасов производства норвежского ОПК в районы, где идет война или существует угроза войны.

Через несколько месяцев – в марте 2024 года – норвежское правительство разрешило норвежским оборонным компаниям обращаться в МИД за лицензией на передачу технологий в Украину. Благодаря этому уже в августе 2024 года Украина достигла договоренностей с норвежским производителем боеприпасов Nammo о передаче украинским оборонным предприятиям технологии производства 155-мм артиллерийских снарядов.

Осенью 2024 года Норвегия также совместно с другими скандинавскими странами присоединилась к "датской модели" – программе прямых финансовых взносов со стороны государств-партнеров в ОПК Украины. Первый вклад Норвегии в финансирование производства вооружения на украинских предприятиях для нужд Сил обороны Украины составил 43 миллиона евро. А уже в феврале 2025 года Норвегия анонсировала вклад на более 300 миллионов евро в украинский ОПК, чтобы увеличить объемы производства украинского оружия и военной техники.

В конце первого года имплементации соглашения по безопасности – 20 марта 2025 года – норвежский производитель боеприпасов Nammo расширил сотрудничество с украинским ОПК путем подписания Совместного заявления о стратегическом сотрудничестве с неназванной украинской оборонной компанией. Соглашение призвано углубить существующее взаимодействие и способствовать созданию совместного предприятия по производству 155-мм артиллерийских снарядов на территории Украины.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Норвегия начала процесс замораживания российских активов на сумму 2,2 миллиарда евро в крупнейшем суверенном фонде в мире – норвежском Фонде национального благосостояния (Government Pension Fund Global – GPFG). По состоянию на февраль 2022 года крупнейшие пакеты акций российских компаний в GPFG принадлежали "Сбербанку", а также энергетическим компаниям "Газпром" и "Лукойл". А уже в конце 2024 года Норвегия приняла решение о продаже российских активов в GPFG по этическим соображениям, если эта продажа может быть осуществлена в соответствии с действующим международным режимом санкций против России.

Кроме этого, Норвегия, как страна Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), в конце июня 2024 года присоединилась к решению Европейского Союза по использованию доходов от замороженных российских активов, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС, в поддержку Украины. Таким образом Норвегия обязалась обеспечить соответствие своего национального законодательства этому решению.

Однако поскольку Норвегия не является членом ЕС, она не присоединилась к решению Евросоюза о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро на бюджетную, экономическую и гуманитарную помощь как части программы "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

Обучение и тренировка украинских военных

Еще в 2022 году Норвегия присоединилась к одной из двух крупнейших коллективных миссий по подготовке украинских военных – программе INTERFLEX, которую возглавляет Великобритания. В частности военные инструкторы из Норвегии обеспечили проведение базовой общевойсковой подготовки, огневой подготовки, курсов по тактике, военной медицине и ведению боев для украинских солдат в рамках этой миссии.

В декабре 2022 года Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, которая профинансировала тренировочную миссию ЕС для Украины – EUMAM. Так, Норвегия выделила 14,5 миллиона евро через Европейский фонд мира для поддержки операционного бюджета миссии и увеличения возможностей для учений украинских военных.

Как участница Коалиции авиационных возможностей Норвегия также присоединилась к проведению учений для украинских пилотов истребителей F-16. В январе 2024 года Норвегия предоставила Дании 2 учебных истребителя F-16 и направила в эту страну 10 инструкторов, чтобы ускорить подготовку украинских летчиков.

А как солидер Коалиции морских возможностей Норвегия в 2024 году обеспечила подготовку украинских морских пехотинцев для проведения операций на малых катерах. В конце года норвежское правительство направило более 11 миллионов евро на поддержку морского учебного центра в 2025 году, чтобы обеспечить подготовку украинских военных к морским операциям.

Кроме этого, весной 2025 года Норвегия возглавила подготовку "Нордично-Балтийской бригады" ВСУ – бригады численностью от 3 до 5 тысяч военнослужащих, к обучению и оснащению которых присоединились страны Балтии и Северной Европы. На подготовку личного состава, оснащение подразделений бригады необходимой техникой и создание материальной части бригады Норвегия в целом направила 822 миллиона евро.



Санкции против России и ее сторонников

Несмотря на то, что Норвегия не является страной ЕС, она присоединяется к комплексным пакетам санкций Евросоюза против России путем имплементации санкций ЕС в свое национальное законодательство.

За год имплементации соглашения по безопасности – с 31 мая 2024 года по 31 мая 2025 года – ЕС объявил о 4 комплексных пакетах санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор РФ, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

Под санкции ЕС попали 342 судна "теневого флота" РФ, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, важная российская нефтяная судоходная компания, "Сургутнефтегаз", военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, пропагандистские СМИ, топ-менеджеры ведущих российских компаний в энергетическом секторе, а также субъекты, которые усиливают ОПК РФ, в частности в Китае, КНДР, Индии, ОАЭ, Иране, Сингапуре, Узбекистане, Турции, Казахстане и Сербии.

Дополнительно в начале января 2025 года Норвегия совместно с другими странами Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) запустила усиленный мониторинг подозрительных судов в Северном море, Балтийском море и Ла-Манше с помощью новейшей системы искусственного интеллекта в рамках операции "Nordic Warden". В рамках этого механизма в систему были внесены танкеры "теневого флота" РФ, которые подлежали повышенному мониторингу и контролю, во избежание возможных диверсий со стороны этих судов во время их пребывания в зонах риска.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Норвегия с декабря 2023 года до июля 2025 года была наблюдателем Таллиннского механизма – платформы международного сотрудничества в сфере киберзащиты гражданской инфраструктуры и объектов критической инфраструктуры, а также укрепления киберустойчивости и возможностей Украины. А 11 июля на Ukraine Recovery Conference Норвегия сообщила об официальном присоединении в статусе страны-участницы к Таллиннскому механизму. До конца 2025 года страна направит почти 2,2 миллиона евро в рамках Программы поддержки Нансена на укрепление киберустойчивости гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Еще одним шагом к противодействию киберугрозам в связи с войной России против Украины стало создание в мае 2025 года Североевропейско-украинской рабочей группы по кибербезопасности и защите критической инфраструктуры. В рамках этой рабочей группы, участницей которой является Норвегия, Украина и страны Северной Европы будут способствовать развитию децентрализованной инфраструктуры кибербезопасности Украины, привлечению инноваций и правовой гармонизации с нормами ЕС.

Кроме укрепления кибербезопасности Украины, Норвегия также способствует гражданской защите. В частности, в конце 2023 года Агентство по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегии передало Украине современный мобильный комплекс радиационного контроля для нужд ГПСУ. Таким образом Норвегия сделала весомый вклад в обеспечение радиационной безопасности в наиболее отдаленных и опасных общинах во время войны в Украине.

Разминирование украинских территорий

Хотя Норвегия не является участницей Коалиции по разминированию, эта страна с начала полномасштабного вторжения России активно усиливает возможности Украины в разминировании пострадавших территорий.

Так, в октябре 2024 года Норвегия объявила о выделении на нужды гуманитарного разминирования и расширения возможностей Украины в противоминной деятельности 20 миллионов долларов США на 2025 год. Этот вклад расширил общую сумму инвестиций Норвегии в разминирование пострадавших украинских общин до 70 миллионов долларов США.

А уже в январе 2025 года норвежское правительство сообщило о направлении части взноса на 2025 год – 14,5 миллиона долларов США – в поддержку возможностей тренировочной базы для кинологов и собак-саперов в Сумской области, которую создали в 2022 году норвежская организация Norsk Folkehjelp и ГСЧС. Эта учебная операция при лидерстве Норвегии помогает Украине систематизировать усилия по подготовке кинологов и собак к операциям по разминированию на деоккупированных и пострадавших от войны территориях.



Зеленский и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре / фото ОП

Поддержка энергетической инфраструктуры

Сразу после подписания двустороннего соглашения по безопасности – 10 июня 2024 года – Норвегия и Украина подписали Меморандум об энергетическом партнерстве, призванный укрепить двустороннее сотрудничество в развитии энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики и природного газа. Через несколько дней – 16 июня – Норвегия анонсировала выделение 95 миллионов евро на поддержку энергетической сети Украины. 10 миллионов евро из этого взноса было направлено на совместные проекты с Программой развития ООН (ПРООН) для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры в Харьковской области.

В начале осени 2024 года правительства Украины и Норвегии начали реализацию еще двух совместных проектов в сфере энергетики. Начатые механизмы – NORM и ARGOS – предусматривают укрепление ядерной безопасности Украины путем достижения более эффективного обращения с неядерными природными радиоактивными материалами и усиления системы аварийной готовности украинских специалистов в случае возникновения радиационных аварий.

Всего в 2024 году Норвегия направила не менее 260 миллионов евро на помощь энергосистеме Украины.

В 2025 году продолжается укрепление энергосистемы Украины благодаря взносам Норвегии. В рамках Программы поддержки Нансена норвежское правительство в течение этого года направит 390 млн евро на энергетическую поддержку Украины, в частности на ядерную безопасность и закупку газа.

Так, в начале марта 2025 года Норвегия через NEFCO инвестировала 16 миллионов евро в проекты восстановления Украины, связанные с энергоэффективностью и внедрением зеленых технологий. А в конце месяца Норвегия направила через ЕБРР 86 миллионов евро на импорт газа в Украину для обеспечения жилых домов и предприятий электроэнергией и отоплением. Общий вклад Норвегии в ЕБРР для финансирования украинской программы по закупке природного газа на отопительный сезон 2025 – 2026 годов уже достиг 140 миллионов евро.

Дополнительно в конце марта 2025 года в сотрудничестве с ПРООН норвежское правительство профинансировало закупку 13 солнечных электростанций для обеспечения стабильного электроснабжения в 8 больницах и 5 школах Харьковской области.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

С 31 мая 2024 года до 31 мая 2025 года Норвегия обеспечила надежное и систематическое предоставление гуманитарной помощи Украине.

Одной из важнейших сфер двустороннего гуманитарного сотрудничества между странами является сфера медицинского партнерства. Норвегия присоединилась к международной программе медицинской эвакуации Medevac, которая обеспечивает лечение и реабилитацию пострадавших от войны украинцев – как гражданских, так и военных – в ведущих клиниках Европы.

В частности, Норвегия обеспечила и продолжает обеспечивать транспортировку тяжелораненых пациентов из Украины в европейские клиники благодаря эвакуационному самолету "Norwegian Medevac". С 2022 года этот самолет эвакуировал уже 2 400 пациентов из Украины, из которых более 450 получили лечение в клиниках Норвегии. Первый этап эвакуации предусматривает транспортировку раненых в Польшу, откуда их уже перевозят в различные больницы по всей Европе. За время имплементации соглашения по безопасности норвежское правительство направило не менее 8,6 миллиона евро на поддержку деятельности этой программы, которая будет продолжать обеспечивать эвакуацию украинцев как минимум до 31 марта 2026 года.

В рамках медицинского партнерства осенью 2024 года норвежские специалисты из ведущего реабилитационного центра "Сунас" (Sunnaas Rehabilitation Hospital) также делились опытом с украинскими коллегами в сфере современной медицинской реабилитации. Это наставничество призвано усовершенствовать деятельность реабилитационных центров Украины в условиях полномасштабной войны.

Кроме медицинского сотрудничества, Норвегия делает значительный вклад в восстановление Украины. В июле 2024 года норвежское правительство выделило 5,6 миллиона евро в рамках Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля от ЕБРР для восстановления Чернобыля в результате российской оккупации и обстрелов. Совместно с другими партнерами Норвегия присоединяется к восстановлению поврежденного оборудования и транспортной инфраструктуры на ЧАЭС для безопасной деятельности работников.

Также осенью 2024 года Норвегия инвестировала почти 22 миллиона евро через Норвежский инвестиционный фонд Norfund в проекты восстановления Украины. Этот вклад призван снизить риски для частных компаний, которые инвестируют в Украину, и способствовать привлечению частного капитала.

Для поддержки восстановления Украины норвежское правительство в апреле 2025 года направило 3 миллиона евро в Фонд "Партнерство для устойчивости Украины" (ФПСУ), чтобы совместно с другими международными партнерами способствовать инклюзивной реконструкции и укреплению процесса децентрализации в Украине. А в конце месяца еще один взнос от Норвегии на 207 миллионов евро укрепил способности Фонда URTF в поддержке реформирования и восстановления Украины.

Еще одной программой гуманитарной помощи, к которой присоединилась Норвегия, стала инициатива "Зерно из Украины" ("Grain from Ukraine"). Этот проект призван уменьшить вред для мировой продовольственной системы, который нанесла и продолжает наносить Россия путем блокады и обстрелов украинских портов. В ноябре 2024 года Норвегия профинансировала этот механизм на 4,3 миллиона евро в дополнение к ранее инвестированным 8,6 миллиона евро, чтобы способствовать разблокированию путей поставки продовольствия и преодолению глобального продовольственного кризиса в условиях полномасштабной войны России против Украины.

Всего в 2025 году Норвегия направит более 655 миллионов евро в проекты гуманитарной помощи, бюджетной поддержки, развития частного сектора, поддержки гражданского общества и восстановления Украины.

Привлечение России к ответственности

Норвегия присоединилась к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала Норвегия и около 40 стран-партнеров 9 мая 2025 года после двух лет деятельности закончили подготовку проектов учредительных документов, необходимых для создания специального трибунала. Уже 14 мая Украина передала Совету Европы эти проекты документов, в частности Устав специального трибунала. Следующим шагом стало подписание 25 июня двустороннего Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

А в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей страны-участницы, в частности и Норвегия, в 2024 году смогли вернуть в Украину почти 600 депортированных Россией детей.

Кроме участия в коллективных коалициях, Норвегия также вместе с Канадой с февраля 2024 года сопредседательствует в Рабочей группе 4 "Формулы мира для Украины" президента Зеленского. Эта Рабочая группа сосредоточена на возвращении в Украину из России незаконно депортированных детей, гражданских пленных и военнопленных.

Поэтому в июне 2024 года Норвегия направила 4,3 миллиона евро через МККК и ЮНИСЕФ на проекты, которые способствуют реинтеграции возвращенных из России депортированных детей. Следующий взнос в эти организации на сумму 7 миллионов евро норвежское правительство сделало в ноябре, чтобы поддержать усилия по розыску пропавших лиц, депортированных детей, гражданских заключенных и военнопленных.