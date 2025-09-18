Администрация Дональда Трампа впервые одобрила военную помощь для Украины, которую оплатили наши союзники. Речь идет о поставках на сотни миллионов долларов, которые скоро поступят в наше государство.

Мы видим, что "лед тронулся" и Белый дом решился на новые шаги. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что теперь Трамп не только реализует программы, которые заложил еще Джозеф Байден, но и утверждает собственные.

К теме "Ограничений больше нет": эксперты разобрали важные изменения в военной помощи США для Украины

Что заставило Трампа изменить свою позицию?

Президент США впервые начал принимать собственные решения о помощи Украине и утверждать эти программы через Конгресс.

Принципиальное изменение произошло после того, как состоялся саммит НАТО. На нем европейцы согласились почти вдвое увеличить свои расходы на оборону. Соответственно, бюджеты выросли и заработала формула, которую Трампу предложили европейцы и Украина,

– отметил Олег Рыбачук.

У Европы не хватает оружия, но у нее есть средства, которые она готова платить и покупать современное вооружение у Соединенных Штатов. Трамп мыслит бизнес-интересами, поэтому когда увидел экономическую выгоду, согласился на предложение.

Он любит повторять, что не дает Украине ни одного доллара плательщиков американских налогов, а только продает помощь. Это совпадает с его идеологией, а европейцы наполняют фонд. Поэтому в дальнейшем не должно быть никаких задержек или проблем с закупкой оружия.

Единственная проблема может быть, когда этого оружия нет, его не хватает. Но Трамп уже изменил приоритетность. Например, Швейцария стояла первая в очереди за оружием, но ее подвинули в конец, потому что она не поддерживает Украину. Теперь якобы оружие должны продавать Германии, которая предоставит его нашему государству.

С какой серьезной проблемой столкнулся лидер США?

Несмотря на это стоит помнить, что Трамп все равно надеется заключить соглашение с Россией. Он подчеркивает, что является противником санкций, ему не хочется их вводить. Более того, президент США даже придумал объяснение и обещает, что пойдет на жесткие шаги в отношении России только после таких же действий со стороны европейцев.

Но для Европы это очень болезненная тема, в частности для Великобритании. Страна только подписала соглашение с Индией о взаимной торговле без преференций или ограничений. На фоне ратифицированного соглашения им трудно повышать тарифы в отношении Индии,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Всем известно, что Индия начала покупать очень много российской нефти. Причина в том, что европейцы, которые ранее покупали российскую нефть, начали покупать арабскую. Ранее Индия потребляла лишь 1% российского сырья, а все остальное брала с арабских рынков. Но сейчас эту нефть использует Европейский Союз, который имеет большие объемы импорта энергоресурсов.

Поэтому Трамп столкнулся с проблемой, потому что понял, что без Европы не имеет особого влияния ни на Россию, ни на Китай. К слову, именно Пекин остается для него основным вызовом. Если он хочет остановить Китай, то надо начинать влиять на Россию.

Что известно о помощи США для Украины?