Адміністрація Дональда Трампа вперше схвалила військову допомогу для України, яку оплатили наші союзники. Мовиться про постачання на сотні мільйонів доларів, які скоро надійдуть до нашої держави.

Ми бачимо, що "крига скресла" й Білий дім наважився на нові кроки. Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що тепер Трамп не тільки реалізовує програми, які заклав ще Джозеф Байден, але й затверджує власні.

Що змусило Трампа змінити свою позицію?

Президент США вперше почав ухвалювати власні рішення про допомогу Україні та затверджувати ці програми через Конгрес.

Принципова зміна сталася після того, як відбувся саміт НАТО. На ньому європейці погодилися майже вдвічі збільшити свої витрати на оборону. Відповідно, бюджети виросли й запрацювала формула, яку Трампу запропонували європейці й Україна,

– зауважив Олег Рибачук.

У Європи не вистачає зброї, але у неї є кошти, які вона готова платити й купувати сучасне озброєння в Сполучених Штатів. Трамп мислить бізнесовими інтересами, тому коли побачив економічну вигоду, погодився на пропозицію.

Він любить повторювати, що не дає Україні жодного долара платників американських податків, а тільки продає допомогу. Це збігається з його ідеологією, а європейці наповнюють фонд. Тому надалі не має бути ніяких затримок чи проблем із закупівлею зброї.

Єдина проблема може бути, коли цієї зброї немає, її не вистачає. Але Трамп уже змінив пріоритетність. Наприклад, Швейцарія стояла перша в черзі за зброєю, але її посунули в кінець, бо вона не підтримує Україну. Тепер нібито зброю мають продавати Німеччині, яка надасть її нашій державі.

З якою серйозною проблемою зіткнувся лідер США?

Попри це варто пам'ятати, що Трамп все одно сподівається укласти угоду з Росією. Він підкреслює, що є противником санкцій, йому не хочеться їх вводити. Ба більше, президент США навіть придумав пояснення і обіцяє, що піде на жорсткі кроки щодо Росії тільки після таких самих дій з боку європейців.

Але для Європи це дуже болюча тема, зокрема для Великої Британії. Країна тільки підписала угоду з Індією про взаємну торгівлю без преференцій чи обмежень. На тлі ратифікованої угоди їм важко підвищувати тарифи щодо Індії,

– підкресли Олег Рибачук.

Усім відомо, що Індія почала купувати дуже багато російської нафти. Причина в тому, що європейці, які раніше купували російську нафту, почали купувати арабську. Раніше Індія споживала лише 1% російської сировини, а все інше брала з арабських ринків. Але зараз цю нафту використовує Європейський Союз, який має великі об'єми імпорту енергоресурсів.

Тому Трамп зіткнувся з проблемою, бо зрозумів, що без Європи не має особливого впливу ні на Росію, ні на Китай. До слова, саме Пекін залишається для нього основним викликом. Якщо він хоче зупинити Китай, то треба починати впливати на Росію.

Що відомо про допомогу США для України?