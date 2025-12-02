Укр Рус
2 декабря, 19:41
"Связь прервана": СМИ пишут, что США остановили поставку определенных видов оружия в Украину

София Рожик
Основные тезисы
  • США остановили поставки определенных видов оружия в Украину без предупреждения...
  • Связь с американскими оборонными чиновниками была прервана, согласно заявлениям немецкого генерала Кристиана Фройдинга.

США якобы приостановили поставки некоторого оружия Украине. О своих планах администрация Трампа не предупреждала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Atlantic, которое цитирует генерального инспектора Бундесвера Кристиана Фройдинга. Впрочем, когда именно поставки остановились, в статье не указывают.

Что известно о приостановлении поставок оружия Украине?

В издании 1 декабря рассказали, что ранее Фройдинг мог "днем и ночью" отправлять сообщения американским чиновникам из сферы обороны. Он руководил специальной рабочей группой по координации военной поддержки Украины при Министерстве обороны Германии, а сейчас стал командующим сухопутных сил ВС ФРГ.

В последнее время связь с американскими коллегами была "прервана, действительно прервана", заявил Фройдинг.

Он обратился в посольство Германии в Вашингтоне, где "есть человек, который пытается найти кого-то в Пентагоне".

У вас не только враг (Россия – 24 Канал) стучится в дверь, но и мы теряем настоящего союзника,
– заметил Фройдинг.

Он добавил, что после того, как Штаты начали "переворачивать мировой порядок с ног на голову", Германия поняла, что нужно браться за перевооружение.

Помощь от Германии

  • Пока в США часто колеблются с передачей оружия Украине, Германия приняла бюджет на 2026 год, согласно которому ВСУ получат рекордную поддержку.

  • Так, Украина получит 11,5 миллиарда евро от Германии на военную технику и оборудование. Это – самая большая помощь страны с начала войны.

  • Кроме того, Бундестаг в бюджет размером 524,5 миллиарда евро включил рекордные расходы на свою оборону.