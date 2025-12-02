"Связь прервана": СМИ пишут, что США остановили поставку определенных видов оружия в Украину

США якобы приостановили поставки некоторого оружия Украине. О своих планах администрация Трампа не предупреждала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Atlantic, которое цитирует генерального инспектора Бундесвера Кристиана Фройдинга. Впрочем, когда именно поставки остановились, в статье не указывают.

Смотрите также Италия согласовала 12-й пакет помощи для украинской армии

Что известно о приостановлении поставок оружия Украине?

В издании 1 декабря рассказали, что ранее Фройдинг мог "днем и ночью" отправлять сообщения американским чиновникам из сферы обороны. Он руководил специальной рабочей группой по координации военной поддержки Украины при Министерстве обороны Германии, а сейчас стал командующим сухопутных сил ВС ФРГ.

В последнее время связь с американскими коллегами была "прервана, действительно прервана", заявил Фройдинг.

Он обратился в посольство Германии в Вашингтоне, где "есть человек, который пытается найти кого-то в Пентагоне".

У вас не только враг (Россия – 24 Канал) стучится в дверь, но и мы теряем настоящего союзника,

– заметил Фройдинг.

Он добавил, что после того, как Штаты начали "переворачивать мировой порядок с ног на голову", Германия поняла, что нужно браться за перевооружение.

Помощь от Германии