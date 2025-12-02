"Зв'язок перервано": ЗМІ пишуть, що США зупинили поставку певних видів зброї в Україну

США нібито призупинили постачання деякої зброї Україні. Про свої плани адміністрація Трампа не попереджала.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Atlantic, яке цитує генерального інспектора Бундесверу Крістіана Фройдинга. Втім, коли саме поставки зупинилися, у статті не вказують.

Дивіться також Італія погодила 12-й пакет допомоги для української армії

Що відомо про призупинення поставок зброї Україні?

У виданні 1 грудня розповіли, що раніше Фройдинг міг "вдень і вночі" надсилати повідомлення американським чиновникам зі сфери оборони. Він керував спеціальною робочою групою з координації військової підтримки України при Міністерстві оборони Німеччини, а зараз став командувачем сухопутних сил ЗС ФРН.

Останнім часом зв'язок з американськими колегами був "перерваний, справді перерваний", заявив Фройдинг.

Він звернувся до посольства Німеччини у Вашингтоні, де "є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні".

У вас не тільки ворог (Росія – 24 Канал) стукає у двері, але й ми втрачаємо справжнього союзника,

– зауважив Фройдинг.

Він додав, що після того, як Штати почали "перевертати світовий порядок з ніг на голову", Німеччина зрозуміла, що потрібно братися за переозброєння.

Допомога від Німеччини