Почти 1500 дронов от киевлян передал бойцам 112 бригады ТрО Виталий Кличко

Виталий Кличко передал бойцам 112 бригады ТрО самолеты-перехватчики, FPV-дроны, "Мавики" и другие беспилотники от киевлян. Всего почти полторы тысячи БПЛА.

Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале, передает 24 Канал.

Смотрите также Красюк признался, согласился бы стать промоутером Кличко или нет

От общины столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. К бойцам 112-й бригады Теробороны Киева поехали еще почти 1500 БПЛА различных типов. В частности, 100 самолетов-перехватчиков дронов, 1000 FPV-дронов различных типов, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронов Matrice 4T и 40 Matrice 30T,

– написал Виталий Кличко.

По его словам, этого года столица уже передавала этой бригаде почти 2000 БПЛА различных типов. "Вместе с сегодняшними это уже почти 3500 беспилотников. С начала 2025-го бойцам 112-й бригады на оснащение из бюджета города выделили 800 миллионов гривен", – отметил мэр.

В целом в этом году столица передала различным бригадам уже более 56 000 БПЛА, добавил Кличко. А также почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи и т.д.

Как Киев помогает ВСУ / Фото городского совета

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, постоянно находя для этого любые возможности", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из бюджета столицы на поддержку военных, ветеранов и их семей уже направлено 11 миллиардов гривен. И сумма постоянно увеличивается.