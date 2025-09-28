Дональд Трамп существенно изменил риторику в отношении Украины. Он выступил с резкой критикой Кремля, а перед тем согласился предоставлять нашему государству оружие, которое будут покупать европейцы.

Увеличение вооружения для Украины будет зависеть от ряда факторов. Об этом в эфире 24 Канала рассказал британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон, отметив, что в вопросе продажи оружия есть 2 аспекта.

Что усилило желание Трампа помочь Украине оружием?

Прежде всего говорится о том, что Америка готова продать и что может купить Европа. Оба вопроса остаются открытыми.

Я думаю, что чем больше США будут верить в победу Украины, а Трамп в военное решение конфликта, тем больше они будут готовы продавать различное вооружение,

– сказал Питер Дикинсон.

Очевидно, что сейчас Украина нуждается в как можно большем количестве оружия, особенно необходимо усиление ПВО, ракеты-перехватчики, комплексы Patriot, а также артиллерия. Есть большое количество средств, которые Америка может передать Украине. Вопрос лишь в том, с каким желанием это будут делать.

Также важны временные и количественные ограничения. Ведь в США продолжаются дискуссии, стоит ли предоставлять столько оружия Украине. Но когда американцы видят, что Украина действительно может победить, то это увеличивает возможность предоставления вооружения.

Со своей стороны Европа готова покупать оружие. Для этого выделили более 2 миллиардов долларов. В случае европейцев все значительно проще – или они платят, чтобы воевала Украина, или будут воевать сами через 3 – 4 года,

– отметил британский журналист.

Россия будет значительно сильнее, если достигнет успеха в Украине. Итак, выбор европейцев прост и очевиден. Они точно найдут деньги, чтобы покупать оружие в США.

