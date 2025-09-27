16:31, 27 сентября

Президент заявил, что Украина передала Трампу список вооружений стоимостью 90 миллиардов долларов, но также готова к отдельным соглашениям, в частности, по "Томагавкам".

Сейчас "Украина отвечает на удары России своим оружием", "мы бы применяли другое оружие, если бы оно было", сказал Зеленский.