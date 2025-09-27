27 сентября глава государства пообщался с журналистами. Президент ответил на самые насущные вопросы, которые беспокоят украинское общество, передает 24 Канал.

16:32, 27 сентября

Президент признал, что Украина пока не имеет ресурсов для полной деоккупации, но США "будут помогать, чтобы Россия не достигла своих целей".

16:31, 27 сентября

Президент заявил, что Украина передала Трампу список вооружений стоимостью 90 миллиардов долларов, но также готова к отдельным соглашениям, в частности, по "Томагавкам".

Сейчас "Украина отвечает на удары России своим оружием", "мы бы применяли другое оружие, если бы оно было", сказал Зеленский.

16:30, 27 сентября

Зеленский сообщил, что в ночь на 10 сентября в Польшу летело 92 дрона России.

По его словам, Украина консультирует по подобным инцидентам страны ЕС, их представители будут учиться в Украине.