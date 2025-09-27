27 сентября глава государства пообщался с журналистами. Президент ответил на самые насущные вопросы, которые беспокоят украинское общество, передает 24 Канал.
Президент признал, что Украина пока не имеет ресурсов для полной деоккупации, но США "будут помогать, чтобы Россия не достигла своих целей".
Президент заявил, что Украина передала Трампу список вооружений стоимостью 90 миллиардов долларов, но также готова к отдельным соглашениям, в частности, по "Томагавкам".
Сейчас "Украина отвечает на удары России своим оружием", "мы бы применяли другое оружие, если бы оно было", сказал Зеленский.
Зеленский сообщил, что в ночь на 10 сентября в Польшу летело 92 дрона России.
По его словам, Украина консультирует по подобным инцидентам страны ЕС, их представители будут учиться в Украине.