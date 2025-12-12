Укр Рус
24 Канал Новости Украины Что Украина реально получает от США и чего ждать в 2026: онлайн-дискуссия 24 Канала и Центра Днистрянского
12 декабря, 09:01
2

Что Украина реально получает от США и чего ждать в 2026: онлайн-дискуссия 24 Канала и Центра Днистрянского

Эмал Наби
Основные тезисы
  • Центр Днестровского и 24 Канал организуют онлайн-дискуссию об американской поддержке Украины 18 декабря.
  • Будут обсуждаться реальные поставки от США, изменения помощи при Байдене и Трампе, и адаптация Украины к новой архитектуре западной поддержки в 2026 – 2027 годах.

В Украине до сих пор идут споры: кто-то считает, что США и при Трампе "спасают" нас дорогим оружием, а кто-то, что Вашингтон просто зарабатывает на войне и нарушает собственные обещания. Реальность значительно сложнее и зависит уже не только от Белого дома, но и от производства, логистики и новой американской стратегии.

Центр Днестровского и 24 Канал приглашают на большую онлайн-дискуссию о настоящем состоянии американской поддержки. В течение были проанализированы реальные поставки, имплементацию соглашения по безопасности Украина – США и тренды, которые будут определять 2026 год. Впервые эти данные представляем публично.

К теме Тонны оружия, ПВО и миллиарды долларов: что и сколько Украина получила от США в войне против России

Онлайн-дискуссия о помощи от США

18 декабря в 16:00 состоится онлайн-дискуссия "Помощь, которую нужно покупать: что мы получаем от США и чего ждать дальше" 

Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить важнейший разговор об американской помощи этого года: https://forms.gle/i9pT9upeZuYJscLA9 

Спикеры:

  • Николай Белесков – главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик "Вернись живым".
  • Александр Краев – директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель НаУКМА.
  • Дарья Чернявская – аналитик программы по безопасности Центра Днестровского.
  • Модерирует – Дмитрий Шеренговский – руководитель программы безопасности Центра Днистрянского, проректор УКУ.


Коллаж 24 Канала

О чем будем говорить:

  • Что США реально передали после подписания соглашения по безопасности и какие пакеты стали критическими для фронта
  • Как изменилась помощь от Байдена до Трампа: цифры и тренды
  • Способна ли Европа заменить американские системы – реальные сроки и узкие места европейского ВПК
  • Что означает администрация Трампа для модели поставок вооружений: новые риски и неожиданные возможности
  • Как Украине адаптироваться к новой архитектуре западной поддержки в 2026 – 2027 годах

Количество мест ограничено. Участие подтверждается после регистрации. Ссылка на Zoom и детали поступят на почту за день до события.