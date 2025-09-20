Администрация Трампа одобрила первый пакет оружия для Украины, которое оплатят союзники. Кроме того, президент США продвигает важное для нашего государства решение.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра исследования России, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, европейцы уже напряжены, в частности, из-за атаки российскими беспилотниками по Польше. Они явно будут готовы действовать более решительно. Трамп также побуждает их к более жестким решениям.

Что Трамп требует от Европы?

Как отметил Огрызко, недавно Соединенные Штаты объявили о продаже Украине оружия. Важно, что этот процесс движется вперед.

Кроме того, Трамп настаивает, чтобы европейцы приняли политическое решение с конфискацией замороженных российских активов. Их оценивают в 300-350 миллиардов долларов. Но там никак не решаются нанести такой удар по России.

Трамп – человек загадочного характера. С одной стороны, он прикрывает Россию. С другой стороны, говорит о вещах, которые могут нанести России серьезные последствия. Эту тему долго муссируют в европейских столицах. Вашингтон все подталкивает. Уже в Германии начали говорить, что нужно найти решение, как это реализовать,

– отметил Огрызко.

Несмотря на это, СМИ сообщали, что в ЕС нет единого видения относительно конфискации российских активов. Некоторые страны опасаются, что это решение не имеет прочной правовой основы.

Замороженные российские активы: коротко