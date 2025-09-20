Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра исследования России, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, европейцы уже напряжены, в частности, из-за атаки российскими беспилотниками по Польше. Они явно будут готовы действовать более решительно. Трамп также побуждает их к более жестким решениям.

Что Трамп требует от Европы?

Как отметил Огрызко, недавно Соединенные Штаты объявили о продаже Украине оружия. Важно, что этот процесс движется вперед.

Кроме того, Трамп настаивает, чтобы европейцы приняли политическое решение с конфискацией замороженных российских активов. Их оценивают в 300-350 миллиардов долларов. Но там никак не решаются нанести такой удар по России.

Трамп – человек загадочного характера. С одной стороны, он прикрывает Россию. С другой стороны, говорит о вещах, которые могут нанести России серьезные последствия. Эту тему долго муссируют в европейских столицах. Вашингтон все подталкивает. Уже в Германии начали говорить, что нужно найти решение, как это реализовать,

– отметил Огрызко.

Несмотря на это, СМИ сообщали, что в ЕС нет единого видения относительно конфискации российских активов. Некоторые страны опасаются, что это решение не имеет прочной правовой основы.

Замороженные российские активы: коротко