Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра исследования России, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, европейцы уже напряжены, в частности, из-за атаки российскими беспилотниками по Польше. Они явно будут готовы действовать более решительно. Трамп также побуждает их к более жестким решениям.
К теме Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну
Что Трамп требует от Европы?
Как отметил Огрызко, недавно Соединенные Штаты объявили о продаже Украине оружия. Важно, что этот процесс движется вперед.
Кроме того, Трамп настаивает, чтобы европейцы приняли политическое решение с конфискацией замороженных российских активов. Их оценивают в 300-350 миллиардов долларов. Но там никак не решаются нанести такой удар по России.
Трамп – человек загадочного характера. С одной стороны, он прикрывает Россию. С другой стороны, говорит о вещах, которые могут нанести России серьезные последствия. Эту тему долго муссируют в европейских столицах. Вашингтон все подталкивает. Уже в Германии начали говорить, что нужно найти решение, как это реализовать,
– отметил Огрызко.
Несмотря на это, СМИ сообщали, что в ЕС нет единого видения относительно конфискации российских активов. Некоторые страны опасаются, что это решение не имеет прочной правовой основы.
Замороженные российские активы: коротко
- Страны Европы не решаются использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. В частности там опасаются, что это вызовет беспокойство у государств, чьи суверенные средства находятся в Европе.
- В то же время Украина получает доход от замороженных российских активов. ЕС уже направил 1 миллиард евро по этой программе.
- Уже были разговоры о новом формате финансирования. Речь идет о репарационном кредите на основе российских активов. Однако там не хотят трогать сам капитал замороженных активов.