Адміністрація Трампа схвалила перший пакет зброї для України, яку оплатять союзники. Крім того, президент США просуває важливе для нашої держави рішення.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру дослідження Росії, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 років Володимир Огризко. За його словами, європейці вже напружені, зокрема, через атаку російськими безпілотниками по Польщі. Вони явно будуть готові діяти рішучіше. Трамп також спонукає їх до жорсткіших рішень.

До теми Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та наблизились до Таллінна

Що Трамп вимагає від Європи?

Як наголосив Огризко, нещодавно Сполучені Штати оголосили про продаж Україні зброї. Важливо, що цей процес рухається вперед.

Окрім того, Трамп наполягає, аби європейці прийняли політичне рішення з конфіскацією заморожених російських активів. Їх оцінюють у 300 – 350 мільярдів доларів. Але там ніяк не наважуються завдати такого удару по Росії.

Трамп – людина загадкового характеру. З одного боку, він прикриває Росію. З іншого боку, говорить про речі, які можуть завдати Росії серйозних наслідків. Цю тему довго мусують у європейських столицях. Вашингтон все підштовхує. Вже у Німеччині почали говорити, що потрібно знайти рішення, як це реалізувати,

– зазначив Огризко.

Попри це, ЗМІ повідомляли, що в ЄС немає єдиного бачення щодо конфіскації російських активів. Деякі країни побоюються, що це рішення не має міцної правової основи.

Заморожені російські активи: коротко