Солдаты летели с парада: на границе Грузии и Азербайджана потерпел авиакатастрофу турецкий самолет

На границе Грузии и Азербайджана 11 ноября разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту находились солдаты, которые участвовали в параде в Баку и летели обратно в Стамбул.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Смотрите также Над Полтавщиной якобы летел российский самолет: что это было

Что известно об авиакатастрофе турецкого самолета?

В Грузии говорят, что судно исчезло с радаров без подачи сигнала об опасности.

Военный грузовой самолет C130, вылетавший из Азербайджана в Турцию, разбился на грузино-азербайджанской границе. В сотрудничестве с азербайджанскими и грузинскими властями были начаты поисково-спасательные работы,

– говорится в заявлении Министерства обороны Турции.

"Эхо Кавказа" отмечает, что авиакатастрофа произошла в Сигнахском муниципалитете, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.

О пострадавших или погибших, а также возможную причину падения самолета пока не сообщают. Но, по предварительным данным СМИ, все, кто был на борту, могли погибнуть.

Кроме того, президент Азербайджана фактически подтвердил факт гибели военных.

"Мы были глубоко шокированы новостью о том, что военно-транспортный самолет, принадлежащий турецким ВВС, который вылетел из Гянджи, потерпел катастрофу на территории Грузии, в результате чего погибли военнослужащие... От имени азербайджанского народа и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования вам", – отреагировал на инцидент президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Момент крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии: смотрите видео

Местные медиа также пишут, что вскоре после авиакатастрофы в районе Тбилиси выполнял полет американский C-130J-30. Его сопровождал неизвестный БпЛА и вертолет. Они находились в воздухе около 40 минут.

В Дагестане разбился вертолет Ка-226