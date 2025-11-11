Солдати летіли з параду: на кордоні Грузії та Азербайджану зазнав авіатрощі турецький літак
- Турецький військово-транспортний літак C-130 розбився на кордоні Грузії та Азербайджану, на борту перебували солдати, які поверталися з параду в Баку.
- Пошуково-рятувальні роботи розпочато у співпраці з азербайджанською та грузинською владою; президент Азербайджану уже висловив співчуття у зв'язку з загибеллю військових.
На кордоні Грузії та Азербайджану 11 листопада розбився турецький військово-транспортний літак C-130. На борту перебували солдати, які брали участь у параді в Баку і летіли назад до Стамбула.
Про це повідомляє 24 Канал
Що відомо про авіатрощу турецького літака?
У Грузії кажуть, що судно зникло з радарів без подання сигналу про небезпеку.
Військовий вантажний літак C130, що вилітав з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У співпраці з азербайджанською та грузинською владою було розпочато пошуково-рятувальні роботи,
– йдеться у заяві Міністерства оборони Туреччини.
"Ехо Кавказу" зазначає, що авіатроща сталася у Сігнахському муніципалітеті, приблизно за 5 кілометрів від державного кордону Грузії.
Про постраждалих чи загиблих, а також можливу причину падіння літака наразі не повідомляють. Але, за попередніми даними ЗМІ, всі, хто був на борту, могли загинути.
Окрім того, президент Азербайджану фактично підтвердив факт загибелі військових.
"Ми були глибоко шоковані новиною про те, що військово-транспортний літак, що належить турецьким ВПС, який вилетів з Гянджі, зазнав катастрофи на території Грузії, в результаті чого загинули військовослужбовці... Від імені азербайджанського народу та від себе особисто висловлюю найглибші співчуття вам", – відреагував на інцидент президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Момент аварії турецького військово-транспортного літака у Грузії: дивіться відео
Місцеві медіа також пишуть, що невдовзі після авіакатастрофи у районі Тбілісі виконував політ американський C-130J-30. Його супроводжував невідомий БпЛА та гелікоптер. Вони перебували в повітрі близько 40 хвилин.
У Дагестані розбився гелікоптер Ка-226
Нещодавно у Дагестані розбився гелікоптер Ка-226, загинули 4 особи – працівники Кізлярського електромеханічного заводу.
Цей завод перебуває під санкціями.
Вертоліт впав на базу відпочинку, з 7 осіб на борту 3 вижили, але були госпіталізовані у тяжкому стані.