В пятницу, 17 октября, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 15 украинским военнопленным. Бойцам "Айдара" дали от 15 до 21 года колонии строгого режима.

Мужчин обвиняют в якобы "участии в террористической организации", "насильственном захвате власти" и "прохождении обучения в террористических целях". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование

Что известно об осужденных украинских военных?

Ростовский суд назначил украинским военнопленным такие приговоры:

Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко – 21 год колонии строгого режима;

Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский – 20 лет;

Владимир Макаренко и Игорь Гайоха – 18 лет;

Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк – 16 лет;

Дмитрий Федченко – 15 лет.

По данным "Медиазоны", по этому же делу проходили две женщины – медики Лилия Прутян і Марина Мищенко, которые вернулись в Украину в рамках обмена пленными. В отдельное производство также выделено уголовное дело против Евгения Пятигорца (вероятно, водителя), прокуратура еще не запросила ему срок наказания.

Оппозиционные СМИ пишут, что обвинение против каждого из пленных было построено только на том, что он служил в батальоне "Айдар". Конкретных военных преступлений ни одному из подсудимых не инкриминировали. К тому же один из российских адвокатов рассказал, что судебный процесс нарушает международное право.

Справка: 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" Сухопутных войск ВСУ создали в 2014 году как батальон территориальной обороны. Он принимал активное участие в борьбе против оккупантов на востоке Украины.

Напомним, на суде пленные рассказывали о пытках во время следствия на территории так называемой "ДНР", а в октябре 2024 года заседание по делу полностью закрыли для общественности.

В 2023 году, когда судебный процесс начался, уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец назвал его "позорным" и обвинил Россию в том, что она "делает преступниками тех, кто защищал свою Родину".

Кого ранее осудили в России?