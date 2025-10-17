У п'ятницю, 17 жовтня, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок українським 15 військовополоненим. Біцям "Айдару" дали від 15 до 21 року колонії суворого режиму.

Чоловіків звинувачують у нібито "участі в терористичній організації", "насильницькому захопленні влади" та "проходженні навчання в терористичних цілях". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.

Що відомо про засуджених українських військових?

Ростовський суд призначив українським військовополоненим такі вироки:

Віталій Грузинов, Роман Недоступ і Сергій Калинченко – 21 рік колонії суворого режиму;

Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець і Владислав Єрмолинський – 20 років;

Володимир Макаренко та Ігор Гайоха – 18 років;

Андрій Шолік, Віталій Крохальов і В'ячеслав Байдюк – 16 років;

Дмитро Федченко – 15 років.

За даними "Медіазони", за цією ж справою проходили дві жінки – медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, які повернулися в Україну в межах обміну полоненими. В окреме провадження також виділено кримінальну справу проти Євгена П'ятигорця (ймовірно, водія), прокуратура ще не запросила йому термін покарання.

Опозиційні ЗМІ пишуть, що обвинувачення проти кожного з полонених було побудовано лише на тому, що він служив у батальйоні "Айдар". Конкретних воєнних злочинів жодному з підсудних не інкримінували. До того ж один із російських адвокатів розповів, що судовий процес порушує міжнародне право.

Довідка: 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" Сухопутних військ ЗСУ створили у 2014 році як батальйон територіальної оборони. Він брав активну участь у боротьбі проти окупантів на сході України.

Нагадаємо, на суді полонені розповідали про тортури під час слідства на території так званої "ДНР", а в жовтні 2024 року засідання у справі повністю закрили для громадськості.

У 2023 році, коли судовий процес розпочався, уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець назвав його "ганебним" і звинуватив Росію в тому, що вона "робить злочинцями тих, хто захищав свою Батьківщину".

Кого раніше засудили в Росії?