Від 15 до 21 року суворого режиму: у Росії засудили ще 15 військовополонених "Айдару"
- 17 жовтня в Росії засудили ще 15 українських військовополонених до 15 – 21 років колонії суворого режиму.
- Обвинувачення базувалося лише на участі в батальйоні "Айдар", а судовий процес порушує міжнародне право.
У п'ятницю, 17 жовтня, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок українським 15 військовополоненим. Біцям "Айдару" дали від 15 до 21 року колонії суворого режиму.
Чоловіків звинувачують у нібито "участі в терористичній організації", "насильницькому захопленні влади" та "проходженні навчання в терористичних цілях". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.
Дивіться також "Україна зникає безвісти": Кремль задумав нову цинічну спецоперацію – розслідування
Що відомо про засуджених українських військових?
Ростовський суд призначив українським військовополоненим такі вироки:
- Віталій Грузинов, Роман Недоступ і Сергій Калинченко – 21 рік колонії суворого режиму;
- Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець і Владислав Єрмолинський – 20 років;
- Володимир Макаренко та Ігор Гайоха – 18 років;
- Андрій Шолік, Віталій Крохальов і В'ячеслав Байдюк – 16 років;
- Дмитро Федченко – 15 років.
За даними "Медіазони", за цією ж справою проходили дві жінки – медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, які повернулися в Україну в межах обміну полоненими. В окреме провадження також виділено кримінальну справу проти Євгена П'ятигорця (ймовірно, водія), прокуратура ще не запросила йому термін покарання.
Опозиційні ЗМІ пишуть, що обвинувачення проти кожного з полонених було побудовано лише на тому, що він служив у батальйоні "Айдар". Конкретних воєнних злочинів жодному з підсудних не інкримінували. До того ж один із російських адвокатів розповів, що судовий процес порушує міжнародне право.
Довідка: 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" Сухопутних військ ЗСУ створили у 2014 році як батальйон територіальної оборони. Він брав активну участь у боротьбі проти окупантів на сході України.
Нагадаємо, на суді полонені розповідали про тортури під час слідства на території так званої "ДНР", а в жовтні 2024 року засідання у справі повністю закрили для громадськості.
У 2023 році, коли судовий процес розпочався, уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець назвав його "ганебним" і звинуватив Росію в тому, що вона "робить злочинцями тих, хто захищав свою Батьківщину".
Кого раніше засудили в Росії?
- Напередодні Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 31-річному Романові Атаману. Старший сержант "Азову" потрапив у полон у Маріуполі, йому призначили 20 років суворого режиму.
- До 21 року в колонії суворого режиму також засудили азовця Владислава Шпака з Мелітополя.
- А в Москві за нібито диверсії ГУР від 26 до 28 років ув'язнення отримали чотири українські військовополонені – підполковник Андрій Антоненко, капітан Андрій Куліш, молодший лейтенант Денис Ткаченко та сержант Олексій Мазуренко.