Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Медіазону". Інформацію російським журналістам надали в пресслужбі суду.

Дивіться також "Україна зникає безвісти": Кремль задумав нову цинічну спецоперацію – розслідування

За що в Росії засудили Романа Атамана?

За попередніми даними, Роман Атаман служив у званні старшого сержанта в "Азові". Окупанти взяли його в полон у Маріуполі – не пізніше 30 серпня 2023 року.

У Росії справа військовополоненого надійшла до суду у вересні 2025 року разом зі справами щодо ще 17 українців, обвинувачених у нібито тероризмі.

Зрештою, Атамана визнали винним за статтями про "участь у терористичному угрупованні" та "навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Суд призначив покарання у вигляді 20 років суворого режиму.

Нагадаємо! У березні 2025 року цей же суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених із бригади "Азов". Тоді захисникам призначили від 13 до 23 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Українці в російських колоніях: останні новини