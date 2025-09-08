Про це розповіла його дружина Лілія Шихаметова. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на організацію "Кримська солідарність".

Що відомо про стан кримського політв'язня?

Зараз політв'язень відбуває термін в ІК-37 у селищі Яя Кемеровської області. Наприкінці червня його привезли до колонії з лікувального закладу в Саратові.

За словами дружини, медики не встигли надати чоловікові необхідну допомогу. Однак у в'язниці хворого звільнили від роботи й дозволили йому додатковий 2-годинний денний відпочинок та індивідуальне взуття – капці.

При ходьбі й коли сиджу, відчуваю сильний біль. Тому я майже не ходжу. Якщо ходжу, то з милицями. Відстань у 50 метрів я долаю за дві з половиною години. Після ходьби все дуже болить, доводиться пити знеболювальні. Від ліків, через виразку шлунка, болить шлунок,

– описує свій стан сам політв'язень.

Його нібито планують направити на лікування та оформлення групи інвалідності.

За словами Шихаметова, у нього стерті міжхребцеві диски, руйнування тазостегнових і колінних суглобів, проблеми з серцем, підвищений тиск, підозра на діабет, поганий слух та зір, камені в нирках.

У чому звинувачують Шихаметова?

Нагадаємо, кримінальну справу проти Яшара Шихаметова та ще 5 кримських татар порушили в лютому 2021 року після масових обшуків у кількох районах Криму. Політв'язню висунули звинувачення в участі в діяльності "Хізб ут-Тахрір", забороненій в Росії, але легальній в Україні та інших країнах світу.

За версією силовиків, Шихаметов, працюючи в кафе, вів "ідеологічну роботу" та "антиконституційну діяльність", беручи участь у зборах і залучаючи нових прихильників до діяльності політичної партії. Головними доказами у справі стали показання прихованих свідків.

Відповіді на питання сторони обвинувачення були стандартними, а ось на питання сторони захисту свідки відповідали: "Не пам'ятаю". Нам очевидно, що таємні свідки не були знайомі з Шихаметовим з ряду об'єктивних причин. Вони стверджують, що 2 роки ходили до нього в кафе, але назву, яка була метровими літерами написана на вході, вони не пам'ятають,

– розповідав адвокат Олексій Ладін.

У вересні 2022 року Шихаметова засудили до 11 років ув'язнення з відбуванням перших 4 років у в'язниці, а решти терміну – у колонії суворого режиму.

Кримському татарину декілька разів ставало зле під час засідань – через високий тиск і проблеми зі спиною. У грудні 2023 року його навіть винесли із зали на ношах, а на засідання касаційного суду восени 2024 року привезли на каталці.

До тюремної лікарні в Саратовській області політв'язня відправили через болі в серці у квітні 2025 року.

