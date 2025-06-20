Постанова ухвалена 19 червня. У ній вказано, що сучасні міжнародні норми класифікують масову депортацію кримських татар як геноцид. Також Нідерланди звернули увагу на продовження репресій з боку Росії після окупації Криму у 2014 році. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на пресслужбу Нижньої палати парламенту.

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Що саме ухвалив парламент Нідерландів

У тексті рішення йдеться, що:

депортація 1944 року є злочином геноциду за нинішніми стандартами;

СРСР свідомо знищував кримськотатарський народ як етнічну групу;

сучасна Росія, яка окупувала Крим, продовжує репресії проти кримських татар, використовуючи арешти, тортури й насильницькі зникнення.

У документі також наголошено, що деякі країни вже визнали цей злочин геноцидом, і Нідерланди приєднуються до них. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував парламенту Нідерландів за рішення.

Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації Росією українського Криму,

– наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що Нідерланди стали сьомою країною, яка визнала геноцид. Український дипломат закликав інші держави наслідувати цей приклад.

Що варто знати про депортацію кримських татар

Депортація кримськотатарського народу відбулась 18 – 21 травня 1944 року за наказом Йосипа Сталіна. Офіційна причина – "зрада батьківщини", хоча ці звинувачення були безпідставними. За три дні з Криму було депортовано понад 190 тисяч людей. У вагонах для худоби їх везли до Узбекистану, Казахстану, Сибіру. Багато кримських татар загинули в дорозі або в перші роки заслання. Верховна Рада України визнала ці події геноцидом ще у 2015 році. Щороку 18 травня вшановується пам'ять жертв.