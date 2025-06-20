Постановление принято 19 июня. В нем указано, что современные международные нормы классифицируют массовую депортацию крымских татар как геноцид. Также Нидерланды обратили внимание на продолжение репрессий со стороны России после оккупации Крыма в 2014 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Нижней палаты парламента.

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Что именно принял парламент Нидерландов

В тексте решения говорится, что:

депортация 1944 года является преступлением геноцида по нынешним стандартам;

СССР сознательно уничтожал крымскотатарский народ как этническую группу;

современная Россия, которая оккупировала Крым, продолжает репрессии против крымских татар, используя аресты, пытки и насильственные исчезновения.

В документе также отмечено, что некоторые страны уже признали это преступление геноцидом, и Нидерланды присоединяются к ним. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил парламент Нидерландов за решение.

Это мощный жест солидарности с крымскотатарским народом, который до сих пор подвергается преследованиям во время временной оккупации Россией украинского Крыма,

– подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что Нидерланды стали седьмой страной, которая признала геноцид. Украинский дипломат призвал другие государства последовать этому примеру.

Что стоит знать о депортации крымских татар

Депортация крымскотатарского народа состоялась 18 – 21 мая 1944 года по приказу Иосифа Сталина. Официальная причина – "измена родине", хотя эти обвинения были безосновательными. За три дня из Крыма было депортировано более 190 тысяч человек. В вагонах для скота их везли в Узбекистан, Казахстан, Сибирь. Многие крымские татары погибли в дороге или в первые годы ссылки. Верховная Рада Украины признала эти события геноцидом еще в 2015 году. Ежегодно 18 мая чтится память жертв.