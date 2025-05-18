Именно в этот день, в 1944 году, по приказу Иосифа Сталина советский тоталитарный режим начал массовую депортацию крымских татар с их исторической родины – Крымского полуострова. Спецоперация, охватившая все населенные пункты Крыма, длилась всего несколько дней, а именно с 18 по 20 мая. К ее реализации присоединились более 30 тысяч представителей НКВД и других репрессивных органов, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Согласно официальным данным, более 190 тысяч крымских татар были насильно выселены в Среднюю Азию, Сибирь и в другие регионы СССР. Людей, в основном женщин, детей, и пожилых людей, под дулами автоматов вытаскивали из домов на рассвете, не давая даже нескольких часов на сборы, и заставляли навсегда покинуть родные стены. Крымских татар загоняли в товарные вагоны с нечеловеческими условиями существования. В течение нескольких недель в пути людям приходилось выживать без еды, воды и медицинской помощи. Кто-то не выдерживал из-за холода, истощения или заболевания, поэтому умирал еще не добравшись до конечного пункта маршрута.

Депортация крымскотатарского народа / Фото idelreal.org

По прибытии в места спецпоселения крымские татары были лишены базовых прав. Так, люди не имели возможности свободно передвигаться, а взамен должны были регулярно отмечаться в комендатурах и работать в тяжелых условиях. По данным НКВД Узбекской ССР, только за первые полтора года в изгнании умерло почти 30 тысяч человек.

И даже после окончания войны, когда другие народы возвращались в свои разрушенные дома, крымским татарам запретили это сделать. Их не только лишили права на возвращение, но и попытались стереть из памяти самого государства. Так, названия сел, городов, рек, гор, даже улиц были изменены на российские. В то же время школьные учебники тщательно обходили упоминания о народе, который веками был хозяином этой земли, и целенаправленно распространяли пропаганду о так называемой "измене", призванную унизить и дегуманизировать целые поколения. Массовое национальное движение за право возвращения крымских татар на полуостров развернулось в 1960 – 1980-х годах. И только с началом распада СССР репатриация стала возможной.

Депортированные крымские татары / Фото istpravda.com.ua

Но, к сожалению, история имеет страшное свойство повторяться, когда ее уроки игнорируются. В 2014 году Россия, которая никогда не понесла наказания за преступления советского режима, оккупировала украинский Крым. С тех пор преследование крымских татар снова стало официальной политикой государства-агрессора. Обыски, аресты, незаконные заключения, исчезновения людей, политически мотивированные обвинения, запрет на проведение мирных собраний, разрушение культурного наследия и фальсификация истории – все это является продолжением того самого преступления, начавшегося 80 лет назад.

В 2015 году Верховная Рада Украины официально признала депортацию крымских татар актом геноцида. Такое же признание предоставили правительства Литвы, Латвии, Канады и сейчас идет работа над тем, чтобы мир все больше осознавал масштаб и глубину этой трагедии. Именно поэтому 18 мая мы свидетельствуем правду, которая имеет силу противостоять любой пропаганде и лжи, что пытается обесценить боль и стереть историческую ответственность агрессора.