Yaşlığıma toyalmadım, men bu yerde yaşalmadım ("Я не смогла провести там свою молодость, потому что вы забрали у меня мою молодость") – так поет Джамала в песне "1944". В ней через историю своей семьи описывает трагедию целого народа. После победы певицы на Евровидении в мае 2016 года едва ли не впервые о геноциде крымских татар начали говорить в мире, как и о том, что россияне творят в оккупированном Крыму.

18 мая для крымских татар является днем траура (Matem künü), ведь 80 лет назад в течение трех дней советское руководство депортировало по меньшей мере 191 тысячу крымских татар в основном на территорию Узбекистана. В документах НКВД утверждают, что по дороге погибли около 8 тысяч крымских татар, однако более поздние подсчеты говорят, что депортация привела к гибели до трети коренного народа Крыма, а то и больше.

В течение следующих десятилетий крымских татар пытались отправить в забвение, о них запрещалось упоминать на полуострове. После этнической чистки Крыма, советское руководство начало туда заселять людей других национальностей, большинство из которых составили россияне. И только через 45 лет крымские татары получили возможность вернуться домой.

Но уже в 2014 году россияне оккупировали Крым и второй раз за несколько десятилетий лишили крымских татар собственного дома. Кто-то был вынужден бежать из оккупации из-за давления и преследования, кто-то остался на родной земле, хоть и оккупированной, а кто-то стал пленником Кремля и по фейковым обвинениям отбывает наказание в российских тюрьмах.

Как россияне пытались уничтожить крымских татар и как коренной народ Крыма хранит память о событиях 1944 года – читайте в материале 24 Канала.

"Освобождение" Крыма как новая трагедия

В мае 1944 года в Крыму нацистский оккупационный режим сменился на советский. И, казалось, что можно выдохнуть – нацистов выдворили. Но надвигалась новая трагедия.

Немало крымских татар, таких как Саиде Арифова, спасали евреев от геноцида со стороны немецких захватчиков. Однако через неделю после освобождения Крыма от нацистов красная империя начала новую волну геноцида, но против крымских татар.

Интересно! Саиде Арифова прятала еврейских детей, маскируя их под крымских татар, чтобы спасти от нацистов. Однако когда советская власть решила расправиться с коренным народом Крыма, женщина спасла их во второй раз, ведь если бы не разоблачила их национальность, детей бы также депортировали.

Печально известный Лаврентий Берия предложил диктатору Иосифу Сталину выдворить более 200 тысяч человек из Крыма по подозрению в "сотрудничестве с врагом". Абсолютное большинство – крымские татары, а также армяне, греки, болгары и другие.

По согласованию диктатора 18 мая карательные отряды НКВД начали ходить от дома к дому, заставляя всех "врагов народа" покинуть дома. На то, чтобы собраться, времени почти не было. Целые семьи заставляли лезть в вагоны для скота. И мало кто понимал, куда они отправляются, а главное – зачем.



Людей сгоняли в вагоны и отправляли в Центральную Азию / Фото из архива УИНП

В течение следующих трех дней полуостров превратился в пустошь, ведь его жителей везли за более чем 3 000 километров от родного дома. Не все пережили эту тяжелую дорогу, ведь нехватка воды и пищи, отсутствие медицинской помощи давали горькие плоды – люди умирали, а их даже не позволяли похоронить. Тела или оставляли на станциях, или выбрасывали в водоемы. Захоронение умерших родных было скорее исключением, чем правилом.

В то же время в регионах, где советская власть подготовила спецпоселения для депортированных, распространяли пропаганду. Местных пугали, буквально говоря, что к ним едут черти, чтобы никто даже не приближался к ним.

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Изгнание вместо признания и трагедия поколений

Депортация крымских татар стала трагедией для более 47 000 семей. И особой трагедией почти для каждой семьи было то, что не каждый пережил дорогу в Центральную Азию, особенно дети и люди старшего возраста.

Более того, после завершения Второй мировой депортировали около 9 тысяч крымских татар, которые воевали в рядах красной армии. Представьте себе – вы идете на войну, проходите 4 года буквального ада и после ее завершения мечтаете вернуться к своим родным, обнять их и вернуться к мирной гражданской жизни. Вместо этого вы узнаете, что еще год назад их выселили из родного дома как "врагов народа" и вас клеймят так же и отправляют в Центральную Азию. И не факт, что к родным.

То есть в основном крымские татары, которые воевали в рядах советских войск, вместо наград получили депортацию. Вместо признания – изгнания. Едва ли не единственным, кто не получил такого наказания, а взамен дважды был награжден званием Героя СССР стал Ахмет-Хан Султан. Однако после завершения войны и его ждали притеснения из-за национальности.



Ахмет-Хан Султан / Фото Википедии

Следующие более 40 лет большинство крымских татар жили в изгнании в ужасных условиях.

Леране Хайбуллаева вспоминает, что по рассказам бабушки в их поселении действовал комендантский режим – депортированные жили как заключенные, ведь покидать пределы поселений было запрещено. А продуктов не было, поэтому татары голодали.

Бабушка рассказывала, как приходилось есть траву, искать какие-то корни. Страшно было. Но были люди – узбеки или россияне, которые приносили какую-то еду и через забор бросали,

– рассказывает Леране.

Родителям Леране пришлось с юных лет вместе уже работать на полях и собирать хлопок, а это тяжелый труд, особенно когда он в голоде и холоде. Женщина отмечает, что у поколения ее родителей часто встречаются болезни спины, суставов, почек и тому подобное. Это все следствие тяжелого труда в Узбекистане.

Советская власть издевалась над крымскими татарами сбором хлопка в Узбекистане, теперь ВСУ издеваются "хлопком" с потомка советской власти в Крыму,

– отмечает Леране.

Сама Леране родилась в Узбекистане. Но на свой восьмой день рождения она вместе с родителями вернулась в Крым. Хотя тогда она еще не понимала, что возвращается на родину. Но пройдут годы, и ей придется снова уезжать из Крыма.

Вернуться нельзя

Возвращение крымских татар домой – еще одна сложная и трагическая страница, на которую не так часто обращают внимание. Еще в 1960-х первые семьи пытались вернуться на родную землю, однако их задерживали и вывозили за пределы Крыма. Поэтому те люди покупали жилье на Херсонщине или в Краснодарском крае, чтобы быть как можно ближе к своему дому.

Таким образом количество крымских татар возросло в Херсонской области. К слову, те, кто жил там до 1944 года, не были депортированы. Очевидно, этническая чистка россиян была направлена сугубо на полуостров.

В конце 1980-х во время перестройки крымским татарам разрешили возвращаться. Хотя, разрешением это не назовешь, скорее отсутствием запрета. Потому что возвращение сопровождалось рядом проблем.



Крымские татары требуют реабилитации / Архивное фото

Самая первая – отсутствие жилья. Дома и имущество крымских татар за более чем 40 лет получили "новых владельцев". Хотя на полуострове активно действовала пропаганда, что якобы татары вернутся и будут насильно отбирать жилье у россиян и вообще настроены агрессивно, их называли "террористами" и "головорезами". Как и в 1944 году, пропаганда демонизировала коренной народ Крыма.

В основном те, кто возвращался, жили в бараках и ждали, когда власть выделит им землю для строительства домов. Хотя те, кто имел деньги, пытался выкупить у "новых владельцев" свой дом. Леране поделилась воспоминанием своих знакомых:

Они зашли в дом (который выкупили – 24 Канал), а там ковер на стене висел, как и 50 лет назад. Ничего за это время не изменилось. Тот самый ковер.

Повторение через 70 лет

Стихийное возвращение крымских татар началось в 1989 году и сопровождалось рядом проблем – отсутствием жилья, работы, средств, агрессивным отношением со стороны россиян, которых заселили в Крым после депортаций. Поэтому многим семьям понадобились годы, чтобы наладить жизнь и построить ее заново.

Только в Крыму Леране из рассказов бабушки начала узнавать, почему она родилась в Узбекистане, при том, что родная земля – Крым. О депортации, о сестрах бабушки, которые не пережили этап в Узбекистан, о работе на плантациях и голоде. Обо всех ужасах тех времен. Радовало тогда только то, что они позади, но события тех дней оставались в памяти.

В 8 лет ты это так не воспринимаешь. Потом долгими зимними вечерами обо всем этом рассказывала бабушка, позже я открыла для себя библиотеки. А еще было крымскотатарское телевидение, которое посвящало теме депортации сюжеты,

– отмечает Леране.

Ежегодно 18 мая крымские татары собирались на митинги, чтобы почтить память жертв геноцида. Но наступил 2014 год. Россияне снова ворвались в Крым, чтобы "освободить его" и начали отбирать дома у людей. Более того, начали делать все, чтобы стереть память.

Крымские татары одними из первых начали сопротивляться в феврале – марте 2014 года, готовить еду для военных в заблокированных воинских частях и выходить на митинги под двумя флагами – крымских татар и Украины. И первой жертвой россиян стал крымский татарин Решат Аметов, которого похитили 3 марта 2014 года и замучили. Его тело нашли только через 12 дней в 60 километрах от Симферополя.



Решат Аметов – первая жертва российско-украинской войны / Фото из соцсетей

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Но когда россияне провели псевдореферендум и аннексировали полуостров, тысячам людей пришлось бежать от оккупации и преследований. Среди них и Леране. Один из ее соседей был сотрудником управления СБУ в Крыму, но изменил присяге и перешел работать в ФСБ. Встретив однажды Леране, он сказал ей, что лучше было бы, если бы она уехала. Такое же мнение высказала и ее мама. Поэтому женщина переехала в Ирпень.

Негласно россияне сделали коренной народ "врагом №1", постоянно подозревая в "терроризме" и инкриминируя обвинения. Сотни людей стали пленниками Кремля и отбывают сроки заключения на территории России.

Попытки стереть память

Россияне отрицают геноцид крымских татар так же как и геноцид украинцев во время Голодомора. Все пытаются списать на то, что "это были такие времена" и вообще, страдал не один народ, но и другие. Россияне пытаются обесценить трагедию в истории народов, против которых были совершены эти преступления.

Например, россияне активно ведут подобную пропаганду в Крыму, чтобы стереть память. И делают это руками коллаборантов из числа крымских татар, потому что такие, тоже, к сожалению есть.

Коллаборанты, которые там после оккупации живут, говорят: "Почему вы вцепились в то 18 мая? Все же мы на своей земле и нечего отмечать. Что же за дата вообще, это все в прошлом",

– говорит Леране.

Таким образом россияне пытаются максимально исказить историю и обесценить то, что пришлось пережить целому народу на протяжении последних десятилетий. Когда украинцы говорят о Голодоморе, россияне говорят, что голодали и в других республиках СССР, а когда крымские татары говорят о депортации – те кричат о том, что страдали и армяне, греки и болгары. Однако в обоих случаях есть нечто общее – народы, которые говорят о своих трагедиях, едва ли не больше всего в них и пострадали.

Qırımtatarlarnıñ toprağı

Крым – исконная земля коренных народов. Это регион с богатой историей и культурой. А еще – это дом, который уже не впервые пытаются отбирать.

Веками Крым был землей крымских татар. И хотя история взаимоотношений украинских казаков и крымских татар не слишком безоблачная, но она очень тесно переплетена. А когда россияне захватили Крым впервые, то с тех пор боль двух народов общая. Русификация, вытеснение родного языка и культуры совсем чужыми, гнет и унижение и усмирение геноцидом. Кто поймет лучше боль украинцев, чем крымские татары? Кто поймет боль крымских татар лучше, чем украинцы?

70-я годовщина депортации – митинг в Киеве, май 2014 года / Фото Корреспондент.net

Еще в 90-х выдающаяся украинская писательница Лина Костенко отмечала, что коренным населением Крыма являются крымские татары, и все, кто называли себя в то время "коренными крымчанами" должны были бы быть осмотрительнее, учитывая то, что живут они там, где случилась большая трагедия.

Россияне нацелены уничтожать другие народы, ассимилировать и покорять их. И крымские татары, как и другие народы, стали жертвами империализма и тоталитаризма. А последствия депортации в 1944 году и аннексии Крыма до сих пор страшные – тысячи, если не десятки тысяч людей, лишены родной земли, своего дома.

80 лет назад советская власть хотела вырвать крымских татар с корнями из родной земли, но только любовь к родине и родному дому не позволила им этого сделать. Только поэтому татары годами пытались вернуться и все же смогли это сделать несмотря на все препятствия. И сейчас мечтают о том же самом.

И это будет. Непременно будет.