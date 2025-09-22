Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медиазону". Информацию российским журналистам предоставили в пресс-службе суда.

За что в России осудили Романа Атамана?

По предварительным данным, Роман Атаман служил в звании старшего сержанта в "Азове". Оккупанты взяли его в плен в Мариуполе – не позднее 30 августа 2023 года.

В России дело военнопленного поступило в суд в сентябре 2025 года вместе с делами в отношении еще 17 украинцев, обвиняемых в якобы терроризме.

В конце концов, Атамана признали виновным по статьям об "участии в террористической группировке" и "обучение с целью осуществления террористической деятельности". Суд назначил наказание в виде 20 лет строгого режима.

Напомним! В марте 2025 года этот же суд в Ростове-на-Дону осудил 23 украинских военнопленных из бригады "Азов". Тогда защитникам назначили от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

