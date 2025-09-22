Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медиазону". Информацию российским журналистам предоставили в пресс-службе суда.
За что в России осудили Романа Атамана?
По предварительным данным, Роман Атаман служил в звании старшего сержанта в "Азове". Оккупанты взяли его в плен в Мариуполе – не позднее 30 августа 2023 года.
В России дело военнопленного поступило в суд в сентябре 2025 года вместе с делами в отношении еще 17 украинцев, обвиняемых в якобы терроризме.
В конце концов, Атамана признали виновным по статьям об "участии в террористической группировке" и "обучение с целью осуществления террористической деятельности". Суд назначил наказание в виде 20 лет строгого режима.
Напомним! В марте 2025 года этот же суд в Ростове-на-Дону осудил 23 украинских военнопленных из бригады "Азов". Тогда защитникам назначили от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Украинцы в российских колониях: последние новости
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского защитника из "Азова" Владислава Шпака из Мелитополя к 21 году заключения в колонии строгого режима. Пленного также обвинили по статьям об "участии в террористическом сообществе" и "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности".
В Москве 3 сентября суд вынес приговор еще четырем украинским военнопленным – подполковнику Андрею Антоненко, капитану Андрею Кулишу, младшему лейтенанту Денису Ткаченко и сержанту Алексею Мазуренко. Россияне обвинили их в минировании железных дорог, ЛЭП и нефтехранилищ, а также в размещении дронов вблизи аэродрома "Шайковка" в Калужской области в августе 2023 года.
Осужденный к 11 годам заключения за участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир" крымский политзаключенный Яшар Шихаметов похудел в российской колонии на 30 килограммов. Мужчина почти не может передвигаться из-за разрушенных суставов и других проблем со здоровьем.