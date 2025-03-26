Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Всех их признали виновными в "насильственном захвате власти" и "организации деятельности террористической организации".

Смотрите также Как много людей погибло в Буче за время российской оккупации: в сети появились обновленные данные

Что известно о решении российского суда

Согласно обнародованной информации, обвинения против пленных украинцев основывались на том, что все они в разное время служили в "Азове" и выражали "негативное отношение к русскоязычному населению", а также придерживались "проукраинских радикальных взглядов".

В то же время 11 фигурантам дела инкриминировали "прохождение обучения для террористической деятельности". Сначала в деле фигурировали 24 человека. Впрочем, в июле 2024 года в российском СИЗО умер Александр Ищенко, который работал водителем в полку "Азов". К 22 годам колонии строгого режима приговорили:

Ярослава Ждамарова,

Александра Мероченца,

Никиту Тимонина,

Александра Мухина,

Олега Тишкула,

Артура Грецкого.

Александра Ирха и Артема Гребешкова приговорили к 20 годам заключения. Олегу Межгородскому присудили 17 лет лишения свободы. Кроме того, к 13 годам колонии строгого режима приговорен Олег Жарков. Также 19 и 23 года лишения свободы назначили Анатолию Грицику и Алексею Смыкову.

В то же время суд вынес заочные приговоры одиннадцати фигурантам дела, которые вернулись в Украину в рамках обмена пленными. Двух военнослужащих, Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского, которые вернулись в Украину по обмену еще до начала суда, заочно приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

Елена Бондарчук, Лилия Паврианидис, Елена Аврамова, Ирина Могитич, Владислава Майборода, Марина Текин, Нина Бондаренко заочно получили 13 лет исправительной колонии общего режима, а Лилии Руденко и Наталье Гольфинер назначили 14 лет исправительной колонии.

Заметим, что по данным росСМИ, несколько фигурантов сообщили о пытках и плохих условиях содержания в российском СИЗО. Другие подсудимые отказались признавать суд и общаться с ним.