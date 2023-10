Фонд Клуни собрал доказательства по трем делам о преступлениях России в Украине: как будут судить оккупантов

Фонд известного актера Джорджа Клуни и его супруги передал в федеральную прокуратуру Германии три дела о преступлениях российских оккупантов в нескольких регионах Украины. Они содержат подробные описания злодеяний и данные о вероятных их исполнителях.

Теперь федеральная прокуратура Германии должна определить, достаточно ли доказательств, предоставленных Фондом, чтобы открыть уголовное производство, а затем выдать ордера на арест вероятных преступников.

Смотрите также Россияне расстреляли трех братьев и зарыли их тела в яме: жутковатая история с Черниговщины

Ракетный удар по курорту и расстрел гражданских

Фонд известного американского актера Джорджа Клуни и его супруги, правозащитницы Амаль Клун "За справедливость" передал в прокуратуру Германии три дела о преступлениях, совершенных российскими военнослужащими в трех регионах Украины.

Расследование российских военных преступлений в Украине за границей

В конце марта 2022 юристы из разных стран создали группу Task Force Accountability For Crimes Committed In Ukraine, которая помогает Украине преследовать российских военных преступников.

В эту группу вошел и фонд "За справедливость" (Clooney Foundation for Justice), который в 2016 году основали актер Джордж Клуни и его жена – юрист и адвокат Амаль Клуни. В Фонде Клуни информацию о преступлениях россиян собирает программа Docket ("Досье"). Ее возглавляет правозащитница и кандидат юридических наук Анна Нейстат.

Речь идет о ракетных обстрелах курорта в Одесской области летом 2022 года. Тогда погибли 22 гражданских и 40 получили ранения; пытки и казни четырех местных жителей во время оккупации Харьковщины с марта по сентябрь 2022 года; казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие преступления во время оккупации Киевской области в марте 2022г.

В Фонде отмечают, что подготовили подробные описания преступлений и досье потенциальных злоумышленников. Дела содержат показания свидетелей и экспертов, спутниковые изображения, информацию, полученную благодаря OSINT – разведке.

Почему Фонд Клуни подал дела именно в прокуратуру Германии

В Германии и нескольких других странах действует принцип абсолютной универсальной юрисдискции. Если ее прокуратура выдаст ордера на арест, они будут действительны как в самой Германии, так и за ее пределами.

Кроме того, в Германии не требуется, чтобы жертва была гражданином страны или даже ее резидентом, а также здесь не обязательно присутствие обвиняемого на судебных слушаниях. Германия может начать расследование и преследование виновников, когда доказательства действительно серьезные.

Расстреляли троих братьев и закопали

В Черниговской области во время оккупации россияне незаконно удерживали трех братьев, один из которых был участником АТО, постоянно избивали их и заставляли признаться в подрыве вражеской техники. Один из братьев не выдержал пыток и признался в том, чего не совершал. После этого командир оккупационного подразделения приказал убить всех троих. В этот же день захватчики расстреляли троих братьев, оставили их тела в яме и зарыли. Однако одному из них удалось выжить и самостоятельно выбраться из места захоронения.