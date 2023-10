Фонд Клуні зібрав докази у трьох справах про злочини Росії в Україні: як судитимуть окупантів

Фонд відомого актора Джорджа Клуні та його дружини передав до федеральної прокуратури Німеччини три справи про злочини російських окупантів у кількох регіонах України. Вони містять детальні описи злодіянь і дані про ймовірних їх виконавців.

Тепер федеральна прокуратура Німеччини має визначити, чи доказів, наданих Фондом, достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження, а потім – видати ордери на арешт ймовірних злочинців.

Дивіться також Росіяни розстріляли трьох братів та закопали їхні тіла в ямі: моторошна історія з Чернігівщини

Ракетний удар по курорту та розстріл цивільних

Фонд відомого американського актора Джорджа Клуні та його дружини, правозахисниці Амаль Клун "За справедливість" передав до прокуратури Німеччини три справи про злочини, скоєні російськими військовослужбовцями у трьох регіонах України.

Розслідування російських воєнних злочинів в Україна за кордоном

Наприкінці березня 2022 року юристи з різних країн створили групу Task Force Accountability For Crimes Committed In Ukraine, що допомагає Україні переслідувати російських воєнних злочинців.

До цієї групи увійшов і фонд "За справедливість" (Clooney Foundation for Justice), який у 2016 році заснували актор Джордж Клуні та його дружина – юристка й адвокатка Амаль Клуні. У фонді Клуні інформацію про злочини росіян збирає програма Docket ("Досьє"). Її очолює правозахисниця та кандидатка юридичних наук Анна Нейстат.

Йдеться про ракетний обстріл курорту в Одеській області влітку 2022 року. Тоді загинули 22 цивільних та 40 отримали поранення; катування й страти чотирьох місцевих мешканців під час окупації Харківщини з березня до вересня 2022 року; страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.

У Фонді зазначають, що підготували докладні описи злочинів та досьє потенційних зловмисників. Справи містять покази свідків та експертів, супутникові зображення, інформацію, здобуту завдяки OSINT – розвідці.

Чому Фонд Клуні подав справи саме до прокуратури Німеччини

У Німечинні та у кількох інших країнах діє прицнип абсолютної універсальної юрисдискції. Якщо її прокуратура видасть ордери на арешт, то вони будуть дійсними як в самій Німеччині, так і за її межами.

Крім того, у Німеччині не вимагається, щоб жертва була громадянином країни чи навіть її резидентом, а також тут не обов’язкова присутність обвинуваченого на судових слуханнях. Німеччина може розпочати розслідування справ та переслідування винуватців, коли докази справді серйозні.

Розстріляли трьох братів і закопали

На Чернігівщині під час окупації росіяни незаконно утримували трьох братів, один з яких був учасником АТО, постійно били їх та змушували зізнатися у підриві ворожої техніки. Один із братів не витримав катувань і зізнався у тому, чого не скоював. Після цього командир окупаційного підрозділу наказав вбити усіх трьох. У цей же день загарбники розстріляли трьох братів, залишили їхні тіла в ямі та закопали. Проте одному з них вдалось вижити й самостійно вибратись з місця поховання.