В Запорожской области оккупанты расстреляли семью с 2 детьми, – СМИ

В Запорожской области российские захватчики расстреляли семью с двумя детьми. Это произошло в ночь на 18 ноября.

Об этом рассказали собеседники издания в правоохранительных органах. Информацию об убийстве также подтвердили в СБУ.

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В Запорожской области россияне расстреляли семью

По информации источников, ночью 18 ноября российские оккупанты в поселке Камыш-Заря Пологовского района расстреляли семью с двумя детьми. Это произошло на улице Почтовая.

Установлено, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья – Владислав и Кирилл.

Сейчас место происшествия оцепили российские захватчики.

В Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек

В ходе оккупации одного из сел Херсонского района российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого захватчики взорвали здание с расстрелянными людьми.

В доме также находились работники фирмы, охранявшие возле села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Проводятся следственные действия, в частности осмотр тел и проведение судебно-медицинской экспертизы.

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