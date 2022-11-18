У Запорізькій області окупанти розстріляли родину з 2 дітьми, – ЗМІ

У Запорізькій області російські загарбники розстріляли родину із двома дітьми. Це сталося у ніч проти 18 листопада.

Про це розповіли співрозмовники видання у правоохоронних органах. Інформацію про вбивство також підтвердили в СБУ.

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У Запорізькій області росіяни розстріляли родину

За інформацією джерел, вночі 18 листопада російські окупанти у селищі Комиш-Зоря Пологівського району розстріляли родину з двома дітьми. Це сталося на вулиці Поштова.

Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їхні сини – Владислав та Кирило.

Наразі місце події оточили російські загарбники.

На Херсонщині окупанти розстріляли 7 людей

Під час окупації одного із сіл Херсонського району російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього загарбники підірвали будинок із розстріляними людьми.

У будинку також перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Наразі проводяться слідчі дії, зокрема огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

На Запоріжжя приїхали окупанти з Херсонщини

Частину російських військ, які були на правому березі Херсонщини, перекинули на Запоріжжя. Так, наприклад, до Дніпрорудного приїхали 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – багато "мобіків".

Вони заселяються в домівки людей, які евакуювалися з окупованих територій. А якщо цього житла не вистачає, просто виганяють місцевих з їхніх будинків.

Росіяни також кинулися зводити оборонні споруди та копати окопи. Для цієї роботи вони намагаються наймати місцевих жителів, обіцяючи платити їм 80 тисяч рублів за місяць.

Загарбники й раніше працювали над укріпленням оборони, але зараз вони роблять це просто в істеричному режимі, намагаючись використовувати все, що завгодно. Зокрема, росіяни зривають бетонні плити зі зрошувальних каналів і укріплюють позиції ними.

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