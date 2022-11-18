Так, загарбники розстріляли 7 цивільних. Серед них була неповнолітня дівчина.

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На Херсонщині росіяни розстріляли людей

За попередніми даними, у квітні цього року під час окупації одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього загарбники підірвали будинок із розстріляними людьми.

У будинку також перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, зокрема огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

На Херсонщині росіяни розстріляли цивільних / фото Офіс генпрокурора

У Херсоні росіяни розстріляли бійців тероборони

У Херсоні російські окупанти розстріляли військових тероборони, які намагались зупинити наступ на місто. Внаслідок цього загинули майже два десятки українців.

За даними поліції, окупанти вбили українців в "Бузковому парку" Херсона, який розташований на вулиці Нафтовиків. На місці трагедії правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують воєнний злочин російської армії.

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