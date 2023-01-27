Американские военные ликвидировали одного из предводителей "Исламского государства"

Американские военные во время операции на севере Сомали уничтожили одного из предводителей "Исламского государства". Также они ликвидировали 10 его подельников.

Об этом рассказали The New York Times и Reuters, ссылаясь на чиновников США. Издание на условиях анонимности сообщило, что американские военные ликвидировали Билала аль-Судани.

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Военные США ликвидировали аль-Судани

"Африканское командование США провело успешную антитеррористическую операцию в Сомали", – говорится в сообщении. Однако подробности пока не разглашаются.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что аль-Судани "несет ответственность за содействие росту присутствия ИГИЛ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, включая Афганистан".

В Белом доме отметили, что во время операции никто из гражданских и военных не пострадал и не погиб. Однако там добавили, что одного военного укусила собака, которую они привезли с собой.

Уничтожили также 10 сообщников

Также журналисты сообщили, что уничтожен десяток членов этой террористической группировки, которые находились вместе с предводителем. Отмечают, что изначально планировалось захватить террористов живыми, однако они оказали упорное сопротивление – и были убиты.

По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.

Убежище для террористов на севере Сомали

Американская операция на севере Сомали дополняет серию неудач для "Исламского государства". В конце ноября 2022 года "ИГИЛ" объявила, что ее главный лидер, которого так и не смогли идентифицировать, был убит в бою в Сирии менее чем через девять месяцев после того, как он возглавил террористическую организацию.

Боевики "Исламского государства" вместе с центрами "Аль-Каиды" собирают силы в Западной Африке, угрожая насилием таким странам, как Гана, Того и Бенин.

ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".