Американські військові ліквідували одного з ватажків "Ісламської держави"

Американські військові під час операції на півночі Сомалі знищили одного з ватажків "Ісламської держави". Також вони ліквідували 10 його спільників.

Про це розповіли The New York Times та Reuters, посилаючись на посадовців США. Видання на умовах анонімності повідомили, що американські військові ліквідували Білала аль-Судані.

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Військові США ліквідували аль-Судані

"Африканське командування США здійснило успішну антитерористичну операцію в Сомалі", – йдеться у повідомленні. Однак подробиць наразі не розголошують.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що аль-Судані "несе відповідальність за сприяння зростанню присутності ІДІЛ в Африці та за фінансування операцій угруповання по всьому світу, включно з Афганістаном".

У Білому домі зазначили, що під час операції ніхто з цивільних і військових не постраждав і не загинув. Однак там додали, що одного військового вкусила собака, якого вони привезли з собою.

Знищили також 10 спільників

Також журналісти повідомили, що знищено десяток членів цього терористичного угруповання, які перебували разом із ватажком. Зазначають, що спочатку планувалося захопити терористів живцем, однак вони вчинили запеклий опір – і були вбиті.

За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Окрім того, він фінансував філіали цього угруповання по всьому світу.

Прихисток для терористів на півночі Сомалі

Американська операція на півночі Сомалі доповнює серію невдач для "Ісламської держави". Наприкінці листопада 2022 року "ІДІЛ" оголосила, що її головний лідер, якого так і не змогли ідентифікувати, був убитий у бою в Сирії менш ніж через дев’ять місяців після того, як він очолив терористичну організацію.

Бойовики "Ісламської держави" разом з осередками "Аль-Каїди" збирають сили в Західній Африці, загрожуючи насильством таким країнам, як Гана, Тоґо та Бенін.

ІДІЛ або "Ісламська держава" – терористичне угруповання, що сповідує принципи джихадизму. Воно виникло у 2006 році в Іраку шляхом об’єднання одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди".