Речник угруповання сказав, що нібито їхній лідер загинув під час бойових дій. На новину вже відреагували в США.

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У "ІДІЛ" заявили про вбивство лідера

Лідер бойовиків "Ісламської держави" Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші був убитий під час операції повстанської Вільної сирійської армії в середині жовтня в сирійській провінції Дараа,

– повідомили журналісти, посилаючись на американських військових.

Представник армії США заявив, що американські військові не брали участі в операції.

Перед цим про вбивство лідера заявив речник "Ісламської держави". Він сказав, що їхнього лідера Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші вбили нібито під час "боротьби з ворогами Бога", не уточнюючи деталей.

"Ісламська держава" одразу обрала нового лідера – Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураші, якого назвали "одним з вірних синів".

Видання CNN написало, що про нього мало що відомо, проте терористи називають його "досвідченим бійцем".

Автор книги про "Ісламську державу" Хассан Хассан заявив, що ці події не означають, що з групою покінчили.

"...Але (група – 24 канал) наразі вона є тінню себе колишньої, вони спустошені з точки зору лідерства і здатності проводити атаки", – пояснив Хассан.

Відомо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі привітав дані про загибель аль-Кураші, та не уточнив, чи Штати причетні.

Зверніть увагу! "ІДІЛ" виникла під час громадянської війни в Іраку в 2006 році. Терористи у 2014 році захопили багато території Сирії та Іраку. Під час свого керування вони вбивали та страчували людей. У 2017 році їх розбили іракські та міжнародні сили. З того часу "Ісламська держава" почала підпільну діяльність.

Коротка передісторія

Варто пригадати, що попередника вбитого Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші вбили у лютому 2022 року. Операцію здійснили Сполучені Штати. За даними Пентагону, він активував вибухівку, вбивши себе, дружину та 2 дітей.

Тоді Білий дім розповідав, що Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші очолив угруповання у 2019 році.

Варто зауважити, що перед цим попередник аль-Хашемі аль-Кураші Абу Бакр аль-Багдаді був ліквідований у жовтні 2019 року під час подібної операції.

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