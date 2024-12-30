Про це 24 Каналу сказав експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що зараз Кремль грає з вогнем, враховуючи радикальність новообраного президента США.

Варте уваги Путін хоче припинити вогонь, але є нюанс: експосадовець розвідки США розкрив план диктатора

"Американська делегація оминатиме Росію"

Черговим приклад російського цинізму став ракетний обстріл України 25 грудня, на Різдво, який негативно сприйняло оточення Трампа. Зокрема, майбутній спецпредставник по Україні та Росії генерал Кіт Келлог написав навіть окремий допис, у якому критично оцінив дії Росії.

Путінська диктатура вкотре вистрілила собі в ногу. Путін знову продовжує трясти "Орешником". Лавров почав розказувати, що абсолютно неприйнятними є будь-які поступки з боку Росії в майбутніх переговорах щодо припинення російсько-української війни,

– мовив Жовтенко.

Всі ці речі формують негативний образ російської сторони в очах Трампа, підсумував експерт з міжнародної безпеки. Кремль сильно ризикує, враховуючи радикальність Трампа.

Новообраний президент США ухвалює специфічні рішення, але якщо його ще роздраконити, то російське керівництво ще не раз може пожалкувати про те, що вони робили такі необачні заяви та кроки. Попри це публічна позиція росіян стала ще жорсткішою,

– зазначив Жовтенко.

На цьому тлі з'явилися заяви Кіта Келлога, який анонсував свій візит та інших членів команди Трампа в січні 2025 вже року насамперед в Україну та ще в кілька європейських держав, щоб зібрати інформацію ключових учасників майбутнього переговорного процесу щодо мирного врегулювання російсько-української війни й потім представити цю інформацію особисто Дональду Трампу. Аби президент США, проаналізувавши те, що йому потім перекажуть, мав аргументований фундамент для ухвалення рішень.

Всі ці візити оминатимуть Москву. До росіян ніхто не поїде збирати інформацію. Очевидно, що в Кремлі хтось зрозумів, що так можна перегнути палку з майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки й наразитися на певні геополітичні наслідки,

– додав експерт з міжнародної безпеки.

У зв'язку з цим, ймовірно, виникла певна об'єктивна необхідність, мовляв, якщо американці не їдуть до Москви, то Москва відправляє когось до американців, щоб спробувати згладити цю ситуацію. Проте треба чітко розуміти, що ці контакти абсолютно не означають початок переговорів між Москвою та Вашингтоном.

До слова, літак зі спеціального льотного загону "Росія", який належить адміністрації Владіміра Путіна, провів два дні у США. За словами, представниці російського Міністерства закордонних справ Марії Захарової, цей літак виконував чергову ротацію дипломатів із Росії у США.