Спикер группировки сказал, что якобы их лидер погиб во время боевых действий. На новость уже отреагировали в США.

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В "ИГИЛ" заявили об убийстве лидера

Лидер боевиков "Исламского государства" Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит во время операции повстанческой Свободной сирийской армии в середине октября в сирийской провинции Дараа,

– сообщили журналисты, ссылаясь на американских военных.

Представитель армии США заявил, что американские военные не участвовали в операции.

Перед этим об убийстве лидера заявил спикер "Исламского государства". Он сказал, что их лидер Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит якобы во время "борьбы с врагами Бога", не уточняя деталей.

"Исламское государство" сразу избрало нового лидера – Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши, которого назвали "одним из верных сыновей".

Издание CNN написало, что о нем мало что известно, однако террористы называют его "опытным бойцом".

Автор книги об "Исламском государстве" Хассан Хассан заявил, что эти события не означают, что с группой покончили.

"...Но (группа – 24 канал) сейчас она является тенью себя прежней, они опустошены с точки зрения лидерства и способности проводить атаки", – объяснил Хассан.

Известно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби поздравил данные о гибели аль-Кураши и не уточнил, причастны ли Штаты.

Обратите внимание! "ИГИЛ" возникла во время гражданской войны в Ираке в 2006 году. Террористы в 2014 году захватили многие территории Сирии и Ирака. Во время своего управления они убивали и казнили людей. В 2017 году они были разбиты иракскими и международными силами. С этого времени "Исламское государство" начало подпольную деятельность.

Краткая предыстория

Стоит вспомнить, что предшественник убитого Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит в феврале 2022 года. Операцию провели Соединенные Штаты. По данным Пентагона, он активировал взрывчатку, убив себя, жену и 2 детей.

Тогда Белый дом рассказывал, что Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши возглавил группировку в 2019 году.

Следует отметить, что перед этим предшественник аль-Хашеми аль-Кураши Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в октябре 2019 года в ходе подобной операции.

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