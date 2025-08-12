На одном из пляжей в Болгарии нашли военный беспилотник. Он, вероятно, был в воде длительное время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sofia Globe.

Что известно об обнаруженном дроне в Болгарии?

Об опасной находке сообщило министерство обороны Болгарии во вторник, 12 августа.

Беспилотник нашли отдыхающие на пляже вблизи города Созополь, что на южном побережье Черного моря. Они и известили полицию.

Военнослужащие подтвердили, что обнаруженный объект – это беспилотник неизвестной модели. Имел ли он боеголовку, не удалось определить.

Также в министерстве обороны Болгарии говорят, что у дрона сломанные крылья и оболочки на корпусе, а это указывает на то, что он плавал в воде уже несколько месяцев.

Неизвестный беспилотник нашли на побережье в Болгарии / Фото министерства обороны

Уничтожение опасной находки провели на месте.

Никаких сообщений о происхождении беспилотника пока нет.