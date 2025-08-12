Невідомий військовий безпілотник знайшли на пляжі у Болгарії
- У Болгарії на пляжі поблизу міста Созополь виявили військовий безпілотник, який, ймовірно, був у воді тривалий час.
- Його походження невідоме.
На одному із пляжів у Болгарії знайшли військовий безпілотник. Він, ймовірно, був у воді тривалий час.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sofia Globe.
Що відомо про виявлений дрон у Болгарії?
Про небезпечну знахідку повідомило міністерство оборони Болгарії у вівторок, 12 серпня.
Безпілотник знайшли відпочивальники на пляжі поблизу міста Созополь, що на південному узбережжі Чорного моря. Вони й сповістили поліцію.
Військовослужбовці підтвердили, що виявлений об'єкт – це безпілотник невідомої моделі. Чи мав він боєголовку, не вдалося визначити.
Також у міністерстві оборони Болгарії кажуть, що у дрона зламані крила та оболонки на корпусі, а це вказує на те, що він плавав у воді уже декілька місяців.
Невідомий безпілотник знайшли на узбережжі в Болгарії / Фото міністерства оборони
Знищення небезпечної знахідки провели на місці.
Жодних повідомлень щодо походження безпілотника наразі немає.