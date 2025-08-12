Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sofia Globe.

Дивіться також Дрон, який залетів до Литви, був начинений вибухівкою: результати розслідування

Що відомо про виявлений дрон у Болгарії?

Про небезпечну знахідку повідомило міністерство оборони Болгарії у вівторок, 12 серпня.

Безпілотник знайшли відпочивальники на пляжі поблизу міста Созополь, що на південному узбережжі Чорного моря. Вони й сповістили поліцію.

Військовослужбовці підтвердили, що виявлений об'єкт – це безпілотник невідомої моделі. Чи мав він боєголовку, не вдалося визначити.

Також у міністерстві оборони Болгарії кажуть, що у дрона зламані крила та оболонки на корпусі, а це вказує на те, що він плавав у воді уже декілька місяців.

Невідомий безпілотник знайшли на узбережжі в Болгарії / Фото міністерства оборони

Знищення небезпечної знахідки провели на місці.

Жодних повідомлень щодо походження безпілотника наразі немає.