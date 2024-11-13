Работник ТЦК в Киеве, который пытался совершить самоубийство, умер в больнице, – СМИ

В Печерском ТЦК Киева работник пытался совершить самоубийство. В среду, 13 ноября, стало известно, что он умер в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Самоубийство работника ТЦК в Киеве

Утром в субботу, 9 ноября, в помещении Печерского ТЦК и СП было найдено с огнестрельными ранениями майора Воеводина, начальника группы персонала. Предварительно, военнослужащий пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом – "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок". К врачам он поступил в тяжелом состоянии, его сразу направили в реанимацию.

Уже в среду, 13 ноября, появилась информация о смерти начальника группы персонала ТЦК.

В сети ранее писали, что рядом с Воеводиным нашли предсмертную записку, в которой якобы было всего два слова: "Устал. Извините".