В воинской части Николаева нашли повешенным морпеха

В Николаеве 2 февраля нашли мертвым морпеха. Вероятно, он совершил самоубийство.

Мужчину нашли повешенным на территории 36 отдельной бригады морской пехоты имени Белинского.

Читайте также Повесился на простыне: в прокуратуре Харькова озвучили подробности гибели 17-летнего в СИЗО

Он был уроженцем Черкасской области, служил по контракту.

Записки не было

По предварительной информации полиции, морпех совершил самоубийство. Никакой записки при нем не было. Мотивы такого поступка выясняют.

Тело мужчины направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Однако уголовное дело открыли по статье об умышленном убийстве.

Похожая трагедия в Бердянске

В Бердянске, что на Запорожье, 27 января тоже нашли повешенным военного. Дело квалифицировали по статье о самоубийстве. В этом случае записки также не было.

Боец служил по контракту, он был жителем Бердянска. Родился в 1988 году. Знакомые погибшего уверяют, что он ничего не рассказывал о намерениях покончить с собой.

Может заинтересовать – На Херсонщине похоронили нацгвардейцев, которых в Днепре расстрелял Рябчук: