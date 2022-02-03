У військовій частині Миколаєва знайшли повішеним морпіха

У Миколаєві 2 лютого знайшли мертвим морпіха. Ймовірно, він наклав на себе руки.

Чоловіка знайшли повішеним на території 36 окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського.

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Він був уродженцем Черкащини, служив за контрактом.

Записки не було

За попередньою інформацією поліції, морпіх покінчив із життям. Жодної записки при ньому не було. Мотиви такого вчинку з'ясовують.

Тіло чоловіка направили на експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Однак кримінальну справу відкрили за статтею про умисне вбивство.

Схожа трагедія у Бердянську

У Бердянську, що на Запоріжжі, 27 січня теж знайшли повішеним військового. В цьому випадку записки також не було.

Боєць служив за контрактом, він був жителем Бердянська. Народився у 1988 році. Знайомі загиблого запевняють, що він нічого не розповідав про наміри вкоротити собі віку.

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