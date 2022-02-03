Як розповів 24 каналу речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко, трагедія сталася 2 лютого зранку. Підліток закріпив простирадло на внутрішніх ґратах вікна і повісився на ньому.

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Смерть у СІЗО

Працівник слідчого ізолятора одразу забив на сполох. На місце приїхав черговий фельдшер та бригада швидкої.

На жаль, реанімаційні заходи не допомогли. Медики лише констатували смерть ув'язненого.

Він залишив записку, де попросив вибачення в родичів і щоб вони нікого не звинувачували,

– розповів Дмитро Чубенко.

Відомо, що в камері разом із померлим перебували ще 3 хлопців. Двом із них по 17 років, одному – 16.

Однак під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Його скерували на судово-медичну експертизу, яка дозволить встановити точні причини загибелі хлопця.

Чому підліток був у СІЗО

За словами Дмитра Чубенка, ув'язнений був родом з Лозової на Харківщині. У липні 2020 року місцевий суд визнав його винним у крадіжці, але від покарання звільнив з випробувальним терміном 2 роки.

У цей період хлопець знову попався на грабежі та шахрайстві. Поки тривало досудове розслідування, його утримували в СІЗО з 29 квітня 2021 року.

Наразі в Харківському слідчому ізоляторі тривають перевірки. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ув'язненого. Посадовцям державної установи інкримінують недбале ставлення до своїх обов'язків.

Перевірка ізолятора

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова доручила підлеглим перевірити СІЗО в Харкові. Відповідне рішення вона озвучила щойно стало відомо про трагедію.

На місце виїхали працівники регіонального представництва у східних областях Сергій Кузьменко і Андрій Бохвало. Чиновники мають перевірити умови утримання людей в СІЗО та дотримання їхніх прав.

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