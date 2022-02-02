В установу негайно направили перевірку. Про це стало відомо з повідомлення на сайті уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Юнака намагалися реанімувати

Керівництво слідчого ізолятора повідомило, що тіло виявили під час ранкового обходу. Хлопець був повішений на простирадлах, які прив'язали до внутрішньої сторони ґратів.

Його помітили о 6:18 й туди негайно викликали фельдшера. Медик почав проводити реанімаційні заходи, проте було вже надто пізно. Приблизно за 10 хвилин прибула швидка, працівники якої констатували смерть.

Утримувався з трьома неповнолітніми. Скарг щодо умов утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило,

– зазначили в повідомленні.

В установі вважають, що цей випадок був самогубством. Проте слідчі встановлюють деталі для спростування чи підтвердження версії.

Хто поїхав перевіряти ізолятор

Уповноважений ВР з прав людини одразу дав доручення своїм підлеглим у Відділі регіонального представництва в східних областях. До установи мали негайно виїхати Сергій Кузьменко та Андрій Бохвало.

Це було потрібно, щоб побачити наскільки додержують права утримуваних осіб. Окрім цього, в СІЗО почали проводити службове розслідування трагічного інциденту.

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