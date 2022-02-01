Чутки, що Рябчук нібито повісився, з'явились у місцевих телеграм-каналах. Проте у ДБР наголосили, що підозрюваний живий та здоровий.

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Він живий, здоровий в СІЗО. Читає книжку,

– наголосили в ДБР.

Що відомо про Рябчука

Рябчук родом із села Броска Ізмаїльського району, що на Одещині. Йому 21 рік.

Сусіди родини не могли припустити, що стало причиною такого вчинку їхнього односельця.

Кажуть, що він був спокійним. Сім'я хлопця – віруюча, але 5 – 6 років тому він залишився без батька.

Зауважимо, суд обрав для Рябчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Сам хлопець зізнався у скоєному перед суддею. Він казав, що повністю усвідомлює свою провину та шкодує.

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