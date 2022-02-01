Чутки, що Рябчук нібито повісився, з'явились у місцевих телеграм-каналах. Проте у ДБР наголосили, що підозрюваний живий та здоровий.
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Він живий, здоровий в СІЗО. Читає книжку,
– наголосили в ДБР.
Що відомо про Рябчука
- Рябчук родом із села Броска Ізмаїльського району, що на Одещині. Йому 21 рік.
- Сусіди родини не могли припустити, що стало причиною такого вчинку їхнього односельця.
- Кажуть, що він був спокійним. Сім'я хлопця – віруюча, але 5 – 6 років тому він залишився без батька.
Зауважимо, суд обрав для Рябчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Сам хлопець зізнався у скоєному перед суддею. Він казав, що повністю усвідомлює свою провину та шкодує.
Стрілянина в Дніпрі: основне
- Вранці 27 січня солдат строкової служби Нацгвардії відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш".
- Загинули 4 військових та цивільна жінка. Крім того, п'ятеро осіб постраждали.
- Нападник Артем Рябчук втік з місця події зі зброєю. Однак згодом вирішив здатися. Він попросив випадкову перехожу викликати поліцію. Затримали нацгвардійця у селі Підгородному, що на Дніпропетровщині.
- Через стрілянину на "Південмаші" подав у відставку Микола Балан, командувач Нацгвардії. Замість нього призначили Юрія Лебедя.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у день трагедії припустив, що суд може ув'язнити Рябчука на довічний термін.
- На Херсонщині 30 січня попрощались із загиблими Олександром Бугановим, Леонідом Черніком та Артемом Левківським. 31 січня в Одеській області поховали Олександра Драгана.
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