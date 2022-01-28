Рябчук каже, що повністю визнає свою провину. Фрагмент промови нацгвардійця у Кіровському суді Дніпра оприлюднила журналістка Юлія Колтак.

До теми Стрілянина в Дніпрі: односельці розповіли, якою людиною був Артем Рябчук

Що говорив стрілок

Рябчук переконує, що йому шкода людей, яким він завдав болю своїм вчинком.

Я винний і повністю усвідомлюю свою провину,

– сказав хлопець.

Каже, що йому важко згадувати ніч на 27 січня. За словами Рябчука, після затримання він розповів на допиті все, що було.

"Моє єдине бажання – відправити мене не на гауптвахту, а до слідчого ізолятора", – просить нацгвардієць.

Зауважимо, для Рябчука просять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Новина доповнюється...