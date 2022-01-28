Рябчук каже, що повністю визнає свою провину. Фрагмент промови нацгвардійця у Кіровському суді Дніпра оприлюднила журналістка Юлія Колтак.
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Рябчук переконує, що йому шкода людей, яким він завдав болю своїм вчинком.
Я винний і повністю усвідомлюю свою провину,
– сказав хлопець.
Каже, що йому важко згадувати ніч на 27 січня. За словами Рябчука, після затримання він розповів на допиті все, що було.
"Моє єдине бажання – відправити мене не на гауптвахту, а до слідчого ізолятора", – просить нацгвардієць.
Зауважимо, для Рябчука просять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
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