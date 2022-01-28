Рябчук говорит, что полностью признает свою вину. Фрагмент выступления нацгвардейца в Кировском суде Днепра обнародовала журналистка Юлия Колтак.

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Рябчук убеждает, что ему жаль людей, которым он причинил боль своим поступком.

Я виноват и полностью осознаю свою вину,

– сказал парень.

Говорит, что ему тяжело вспоминать ночь на 27 января. По словам Рябчука, после задержания он рассказал на допросе все, что было.

"Мое единственное желание – отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор", – просит нацгвардеец.

Заметим, для Рябчука просят меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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