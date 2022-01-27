Соответствующий указ президента появился на сайте Офиса Президента. Это произошло после трагической стрельбы, которую открыл нацгвардеец в Днепре.

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Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии

Назначить генерал-лейтенанта Юрия Анатольевича Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины,

– говорится в указе.

Согласно данным сайта Нацгвардии, до сих пор генерал-лейтенант Юрий Лебедь был заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Известно, что Юрий Лебедь:

родился 2 мая 1967 году в Сумах;

в 2004 году получил степень магистра в Национальной академии обороны;

работал от командира взвода и до начальника Восточного территориального управления Нацгвардии Украины;

имеет орден Богдана Хмельницкого III степени.

На должность заместителя командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя был назначен 13 июня 2019 года Указом Президента Украины.

Обратите внимание! Юрий Лебедь, будучи в должности начальника управления Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, попал в плен в мае 2014 года – его похитили неизвестные в Донецке. Через неделю командира освободили.

Кстати, ранее глава МВД Украины Денис Монастырский написал в фейсбуке, что внес представление Президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего Нацгвардии заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Кроме того, министр заверил:

все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме;

по приказу проведут изучение условий, в которых служат все призывники срочной службы в Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Что известно о стрельбе в Днепре при участии нацгвардейца