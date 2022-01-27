Стрелок мог доложить о буллинге

Геращенко назвал Рябчука "самовлюбленным убийцей с психическими отклонениями". Однако в Нацгвардии будет проведена проверка, чтобы установить детали трагедии.

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Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не очень тянет на жертву,

– считает советник министра.

Геращенко добавил, что солдат, якобы мог доложить о буллинге своему непосредственному командиру, или командиру своего командира. Кроме того, парень мог позвонить на горячую линию Нацгвардии.

"Мог наконец-то уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек", – подчеркнул Геращенко.

Детали версии о буллинге

Нардеп Юлия Яцик рассказала, что несколько месяцев назад солдат предупредил драку между собратьями и рассказал о ней руководству. Однако командиры не приняли никаких мер. Кроме того, Артема назвали "стукачем". После этого инцидента над нацгвардейцем начали издеваться в коллективе.

В Государственном бюро расследований сообщили, что проверят эту информацию. Кроме того, там возбуждено уголовное дело по служебной халатности руководства Национальной гвардии.

Главное о стрельбе в Днепре:

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Полный текст публикации Антона Геращенко в фейсбуке:

Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия, в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, который хладнокровно расстрелял 10 человек, жертвой неуставных отношений.

Безусловно, Нацгвардия и правоохранительные органы проведут подробное расследование этой трагедии с поминутным возобновлением событий.

Но, по-моему, Артем жесткий самовлюбленный убийца с психическими отклонениями.

Напомню, что среди жертв Рябчука есть две женщины. Одна из которых была ему вообще не знакома, а ряд его сослуживцев просто спал.

Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не слишком тянет на жертву.

Он имел возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира.

Или позвонить в горячую линию НГУ, которая есть на главной странице официального сайта.

Телефон горячей линии – 044 226-22-52.

Мог наконец-то уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек!