В частности, проверяется информация о возможных неуставных отношениях. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян во время брифинга, состоявшегося в четверг, 27 января.

Читайте также ГБР проводит брифинг по стрельбе в Днепре: онлайн-трансляция

Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад и травля задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями Государственного бюро расследований,
– сказала она.

ГБР также начало расследование служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая могла привести к трагедии "Южного машиностроительного завода" в Днепре.

Трагедия в Днепре: что известно

Брифинг ГБР по поводу трагедии в Днепре: смотрите видео