В частности, проверяется информация о возможных неуставных отношениях. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян во время брифинга, состоявшегося в четверг, 27 января.
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Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад и травля задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями Государственного бюро расследований,
– сказала она.
ГБР также начало расследование служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая могла привести к трагедии "Южного машиностроительного завода" в Днепре.
Трагедия в Днепре: что известно
- На заводе "Южмаш" в Днепре 27 января солдат срочной службы расстрелял своих товарищей.
- В результате этого нападения погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали.
- Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако впоследствии попросил прохожую позвонить в полицию.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что мужчину удалось задержать.
- Впоследствии спикер МВД Алена Матвеева заявила, что психических отклонений у стрелка не обнаружили.
Брифинг ГБР по поводу трагедии в Днепре: смотрите видео