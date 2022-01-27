Брифинг ГБР начался в 16.00 27 января. О трагедии рассказывают советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян и пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева.
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В ГБР рассказали о стрельбе в Днепре
Марьяна Рева заявила, что выразила соболезнования родным и коллегам погибших. Она рассказала, что в полицию сообщение поступило ориентировочно в 3:45 27 января. Сразу в области и соседних подняли все профильные службы и ввели специальную полицейскую операцию по поиску преступника.
Мы установили личность злоумышленника – это 20-летний военнослужащий Нацгвардии, родом из Одесской области,
– вспомнила Рева.
Военного задержали ориентировочно в 9:30 в городе Подгородное, что на Днепропетровщине.
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Брифинг ГБР по стрельбе в Днепре: смотрите видео
Кстати, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что считает справедливым наказанием стрелку – пожизненное заключение. Однако объяснил, что изначально экспертиза должна выяснить его психическое состояние.
Стрельба в "Южмаше" в Днепре
- Ночью 27 января 21-летний срочник Артем Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам на заводе "Южмаш".
- В результате трагедии погибли 5 человек – 4 военных и одна женщина-гражданская. Еще 5 находятся в больнице с травмами. Состояние троих из них – тяжелое.
- Уже утром 27 января Рябчука задержала полиция. У него в руках было оружие.
- В МВД заявили, что создадут комиссию, которая будет расследовать дело. Также будут исследовать психическое состояние нацгвардейца на момент выдачи допуска к оружию.
Стрелок из Днепра Артем Рябчук: что известно – смотрите видео